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https://ria.ru/20220225/siluanov-1775126800.html
Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной
Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной - РИА Новости, 25.02.2022
Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной
Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:01
2022-02-25T18:28
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
владимир путин
украина
луганская народная республика
втб
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил министр финансов Антон Силуанов."Экономическая и финансовая ситуация в стране в целом стабильна. Предприятия реального сектора и финансовые организации работают в штатном режиме", - сказал Силуанов на совещании о текущей экономической ситуации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Британия закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на западе нет.Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775125123.html
россия
украина
луганская народная республика
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, владимир путин, украина, луганская народная республика, втб, аэрофлот, северный поток — 2
18:01 25.02.2022 (обновлено: 18:28 25.02.2022)
 
Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной

Глава Минфина Силуанов: экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Экономическая и финансовая ситуация в стране в целом стабильна. Предприятия реального сектора и финансовые организации работают в штатном режиме", - сказал Силуанов на совещании о текущей экономической ситуации.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Британия закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на западе нет.
Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:56
Мишустин призвал выработать меры по преодолению последствий от санкций
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановВладимир ПутинУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВТБАэрофлотСеверный поток — 2
 
 
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