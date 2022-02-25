18:01 25.02.2022 (обновлено: 18:28 25.02.2022)
Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной
Глава Минфина Силуанов: экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна
Министр финансов РФ Антон Силуанов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Экономическая и финансовая ситуация в стране в целом стабильна. Предприятия реального сектора и финансовые организации работают в штатном режиме", - сказал Силуанов на совещании о текущей экономической ситуации.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Британия закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на западе нет.
Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
Опубликовано: Наталья Макарова