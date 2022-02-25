https://ria.ru/20220225/siluanov-1775126800.html

Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной

Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной - РИА Новости, 25.02.2022

Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной

Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:01

2022-02-25T18:01

2022-02-25T18:28

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

владимир путин

украина

луганская народная республика

втб

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна, заявил министр финансов Антон Силуанов."Экономическая и финансовая ситуация в стране в целом стабильна. Предприятия реального сектора и финансовые организации работают в штатном режиме", - сказал Силуанов на совещании о текущей экономической ситуации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Британия закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на западе нет.Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775125123.html

россия

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, владимир путин, украина, луганская народная республика, втб, аэрофлот, северный поток — 2