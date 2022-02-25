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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Пушилин сообщил о росте числа украинских силовиков, сложивших оружие
Пушилин сообщил о росте числа украинских силовиков, сложивших оружие - РИА Новости, 25.02.2022
Пушилин сообщил о росте числа украинских силовиков, сложивших оружие
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, которые сдаются добровольно, увеличивается. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:39
2022-02-25T21:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, которые сдаются добровольно, увеличивается."Увеличивается поток бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдались в плен. Они приняли верное решение – сложить оружие, а не стрелять в жителей Донбасса", - подчеркнул Пушилин.По его словам, каждый из пленных подписывает согласие не принимать участие в боевых действиях, и после этого для них война заканчивается. По окончании боевых действий они смогут вернуться домой", - заключил он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/siloviki-1775168550.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
21:39 25.02.2022 (обновлено: 21:54 25.02.2022)
 
Пушилин сообщил о росте числа украинских силовиков, сложивших оружие

Глава ДНР Пушилин сообщил о росте числа украинских силовиков, сложивших оружие

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкУкраинские пограничники, покинувшие места службы
Украинские пограничники, покинувшие места службы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Украинские пограничники, покинувшие места службы
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что количество украинских военных, которые сдаются добровольно, увеличивается.
"Увеличивается поток бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдались в плен. Они приняли верное решение – сложить оружие, а не стрелять в жителей Донбасса", - подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин
По его словам, каждый из пленных подписывает согласие не принимать участие в боевых действиях, и после этого для них война заканчивается. По окончании боевых действий они смогут вернуться домой", - заключил он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами, заявили в ДНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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