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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sdavshiesya-1775149489.html
Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ
Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022
Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:24
2022-02-25T19:56
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
леонид пасечник
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ЛУГАНСК , 25 фев - РИА Новости. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами международного права, сейчас им оказана вся необходимая помощь."Все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами международного права, и сегодня на территории Луганской Народной Республики им оказана вся необходимая помощь", - сказал Пасечник в видеообращении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Петр Попадюк
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире, леонид пасечник
19:24 25.02.2022 (обновлено: 19:56 25.02.2022)
 
Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ

Глава ЛНР Пасечник: сдавшиеся солдаты ВСУ содержатся по нормам международного права

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК , 25 фев - РИА Новости. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами международного права, сейчас им оказана вся необходимая помощь.
"Все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами международного права, и сегодня на территории Луганской Народной Республики им оказана вся необходимая помощь", - сказал Пасечник в видеообращении.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ повреждены школы и детская площадка
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛеонид Пасечник
 
 
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