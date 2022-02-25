https://ria.ru/20220225/sdavshiesya-1775149489.html

Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ

Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022

Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:24

2022-02-25T19:24

2022-02-25T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

в мире

леонид пасечник

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ЛУГАНСК , 25 фев - РИА Новости. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами международного права, сейчас им оказана вся необходимая помощь."Все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами международного права, и сегодня на территории Луганской Народной Республики им оказана вся необходимая помощь", - сказал Пасечник в видеообращении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире, леонид пасечник