https://ria.ru/20220225/sdavshiesya-1775149489.html
Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ
Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022
Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:24
2022-02-25T19:24
2022-02-25T19:56
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
леонид пасечник
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ЛУГАНСК , 25 фев - РИА Новости. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами международного права, сейчас им оказана вся необходимая помощь."Все сложившие оружие украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми нормами международного права, и сегодня на территории Луганской Народной Республики им оказана вся необходимая помощь", - сказал Пасечник в видеообращении.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, в мире, леонид пасечник
19:24 25.02.2022 (обновлено: 19:56 25.02.2022)
Глава ЛНР рассказал об условиях содержания сдавшихся солдатах ВСУ
Глава ЛНР Пасечник: сдавшиеся солдаты ВСУ содержатся по нормам международного права