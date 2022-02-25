https://ria.ru/20220225/sberbank-1775115450.html

Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ

Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022

Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ

Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка Международного резервного банка, передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:31

2022-02-25T17:31

2022-02-25T17:31

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россия

украина

сбербанк россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка Международного резервного банка, передает украинское издание "Страна.ua"."Национальный банк Украины 25 февраля принял решение об отзыве лицензии у Международного резервного банка (МР Банк) — это новое название Сбербанка, дочки Сбербанка России (Москва). Фонд гарантирования вкладов физлиц в тот же день принял решение о ликвидации этого банка. Об этом сообщил источник "Страны" в Нацбанке", - сообщается в Telegram-канале издания.Как отмечается, ликвидация означает, что "вклады в Международном резервном банке/Сбербанке выплатит Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины (депозиты, средства на карточных и текущих счетах). А сам банк будет ликвидирован, закрыт".

https://ria.ru/20220225/sberbank-1775097325.html

москва

россия

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, москва, россия, украина, сбербанк россии