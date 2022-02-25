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Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка Международного резервного банка, передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:31
2022-02-25T17:31
экономика
москва
россия
украина
сбербанк россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка Международного резервного банка, передает украинское издание "Страна.ua"."Национальный банк Украины 25 февраля принял решение об отзыве лицензии у Международного резервного банка (МР Банк) — это новое название Сбербанка, дочки Сбербанка России (Москва). Фонд гарантирования вкладов физлиц в тот же день принял решение о ликвидации этого банка. Об этом сообщил источник "Страны" в Нацбанке", - сообщается в Telegram-канале издания.Как отмечается, ликвидация означает, что "вклады в Международном резервном банке/Сбербанке выплатит Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины (депозиты, средства на карточных и текущих счетах). А сам банк будет ликвидирован, закрыт".
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экономика, москва, россия, украина, сбербанк россии
17:31 25.02.2022
 
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ

"Страна.ua": Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сбербанк
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка Международного резервного банка, передает украинское издание "Страна.ua".
"Национальный банк Украины 25 февраля принял решение об отзыве лицензии у Международного резервного банка (МР Банк) — это новое название Сбербанка, дочки Сбербанка России (Москва). Фонд гарантирования вкладов физлиц в тот же день принял решение о ликвидации этого банка. Об этом сообщил источник "Страны" в Нацбанке", - сообщается в Telegram-канале издания.
Как отмечается, ликвидация означает, что "вклады в Международном резервном банке/Сбербанке выплатит Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины (депозиты, средства на карточных и текущих счетах). А сам банк будет ликвидирован, закрыт".
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:30
В Чехии закрылись все отделения Сбербанка, сообщили СМИ
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ЭкономикаМоскваРоссияУкраинаСбербанк России
 
 
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