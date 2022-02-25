https://ria.ru/20220225/sberbank-1775115450.html
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка Международного резервного банка, передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:31
2022-02-25T17:31
2022-02-25T17:31
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка Международного резервного банка, передает украинское издание "Страна.ua"."Национальный банк Украины 25 февраля принял решение об отзыве лицензии у Международного резервного банка (МР Банк) — это новое название Сбербанка, дочки Сбербанка России (Москва). Фонд гарантирования вкладов физлиц в тот же день принял решение о ликвидации этого банка. Об этом сообщил источник "Страны" в Нацбанке", - сообщается в Telegram-канале издания.Как отмечается, ликвидация означает, что "вклады в Международном резервном банке/Сбербанке выплатит Фонд гарантирования вкладов физлиц Украины (депозиты, средства на карточных и текущих счетах). А сам банк будет ликвидирован, закрыт".
https://ria.ru/20220225/sberbank-1775097325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, украина, сбербанк россии
Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка, сообщили СМИ
"Страна.ua": Нацбанк Украины решил отозвать лицензию у "дочки" Сбербанка