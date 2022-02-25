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Захарова прокомментировала санкции Британии против Путина и Лаврова
Захарова прокомментировала санкции Британии против Путина и Лаврова - РИА Новости, 25.02.2022
Захарова прокомментировала санкции Британии против Путина и Лаврова
Президент России Владимир Путин и глав МИД РФ Сергей Лавров, против которых Лондон ввёл санкции, не имеют счетов за рубежом, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:59
2022-02-25T23:07
в мире
великобритания
россия
владимир путин
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глав МИД РФ Сергей Лавров, против которых Лондон ввёл санкции, не имеют счетов за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу МИД Великобритании сообщил, что Лондон ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они."Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
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в мире, великобритания, россия, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
22:59 25.02.2022 (обновлено: 23:07 25.02.2022)
 
Захарова прокомментировала санкции Британии против Путина и Лаврова

Представитель МИД Захарова заявила, что ни у Путина, ни у Лаврова нет активов за рубежом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глав МИД РФ Сергей Лавров, против которых Лондон ввёл санкции, не имеют счетов за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу МИД Великобритании сообщил, что Лондон ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они.
"Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 22:59
Санкции против руководства негативно скажутся на отношениях, заявил сенатор
Опубликовано: Давид Андриясов
 
В миреВеликобританияРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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