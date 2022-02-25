https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775183746.html

Захарова прокомментировала санкции Британии против Путина и Лаврова

Захарова прокомментировала санкции Британии против Путина и Лаврова - РИА Новости, 25.02.2022

Захарова прокомментировала санкции Британии против Путина и Лаврова

Президент России Владимир Путин и глав МИД РФ Сергей Лавров, против которых Лондон ввёл санкции, не имеют счетов за рубежом, заявила официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:59

2022-02-25T22:59

2022-02-25T23:07

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великобритания

россия

владимир путин

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глав МИД РФ Сергей Лавров, против которых Лондон ввёл санкции, не имеют счетов за рубежом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу МИД Великобритании сообщил, что Лондон ввел санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они."Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?", - написала Захарова в своём Telegram-канале.

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Давид Андриясов

в мире, великобритания, россия, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)