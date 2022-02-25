США анонсировали санкции против Путина, сообщили СМИ
CNN: Белый дом планирует в пятницу ввести санкции против президента Путина
Президент России Владимир Путин
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Администрация США в пятницу планирует ввести санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, передает телеканал CNN со ссылкой на несколько знакомых с данным решением источников.
Ранее в этот же день в отношении российского лидера санкции ввела Великобритания. Помимо этого, под рестрикции Соединенного Королевства также попал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Накануне президент США Джо Байден, предваряя введение нового пакета санкций против РФ, заявил, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв". Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина. При этом Байден добавил, что не планирует говорить с Путиным.
Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести режима в Киеве. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Опубликовано: Петр Попадюк