Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775165994.html
Британия в ближайшее время введет санкции "против Путина и Лаврова"
Британия в ближайшее время введет санкции "против Путина и Лаврова" - РИА Новости, 25.02.2022
Британия в ближайшее время введет санкции "против Путина и Лаврова"
Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:55
2022-02-25T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
россия
украина
владимир путин
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770032481_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_bca7b33fa0e53c5e03ba5aa0905a459a.jpg
ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с лидерами стран НАТО.Джонсон добавил, что мир должен быть уверен, что "президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии". Он добавил, что "нормализации отношений с Россией после этого акта быть не может", указали на Даунинг-стрит.Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что ограничения в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова будут среди санкций, которые обсуждаются в пятницу главами МИД стран ЕС.Британия в четверг представила новые санкции против России в связи со спецоперацией на Донбассе. В санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Под персональными санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/swift-1775166752.html
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775165059.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770032481_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_fa1936b3e11caa05e1e8cc3b35e32d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, украина, владимир путин, сергей лавров
20:55 25.02.2022 (обновлено: 21:10 25.02.2022)
 
Британия в ближайшее время введет санкции "против Путина и Лаврова"

Офис премьера Великобритании сообщил о скором введении санкций "против Путина и Лаврова"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТабличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Табличка на улице Даунинг стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с лидерами стран НАТО.
"Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, объявленному Великобританией вчера", - отмечается в сообщении.
Джонсон добавил, что мир должен быть уверен, что "президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии". Он добавил, что "нормализации отношений с Россией после этого акта быть не может", указали на Даунинг-стрит.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что ограничения в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова будут среди санкций, которые обсуждаются в пятницу главами МИД стран ЕС.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Джонсон призвал лидеров НАТО срочно принять меры по SWIFT против России
Британия в четверг представила новые санкции против России в связи со спецоперацией на Донбассе. В санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Под персональными санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:51
Россия ответит на санкции против Путина и Лаврова, заявила Захарова
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВеликобританияРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала