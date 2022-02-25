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Британия в ближайшее время введет санкции "против Путина и Лаврова"

Британия в ближайшее время введет санкции "против Путина и Лаврова" - РИА Новости, 25.02.2022

Британия в ближайшее время введет санкции "против Путина и Лаврова"

Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:55

2022-02-25T20:55

2022-02-25T21:10

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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с лидерами стран НАТО.Джонсон добавил, что мир должен быть уверен, что "президент Путин потерпит неудачу в этом акте агрессии". Он добавил, что "нормализации отношений с Россией после этого акта быть не может", указали на Даунинг-стрит.Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что ограничения в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова будут среди санкций, которые обсуждаются в пятницу главами МИД стран ЕС.Британия в четверг представила новые санкции против России в связи со спецоперацией на Донбассе. В санкционный список попали Ростех, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Уралвагонзавод, ОАК и ОСК. Под персональными санкциями оказались вице-президент ВТБ Денис Бортников, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, акционер "Сибура" Кирилл Шамалов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Новикомбанка Елена Георгиева. Кроме того, британские власти приняли решение о полной заморозке активов ВТБ, прекращении доступа российских компаний к заимствованиям на рынке Великобритании, запретить экспорт ряда высокотехнологичного и критически важного технического оборудования и компонентов, запретить полеты "Аэрофлота" из и в Россию, а также установить лимит на банковские счета россиян на уровне 50 тысяч фунтов стерлингов (66,8 тысяч долларов).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 17 пунктов управления и узлов связи, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников. Кроме того, по данным российского военного ведомства, уничтожено 67 украинских танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, великобритания, россия, украина, владимир путин, сергей лавров