18:08 25.02.2022 (обновлено: 18:30 25.02.2022)
У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: у России есть свои соображения о том, каким должен быть ответ на санкции
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание о текущей экономической ситуации
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание о текущей экономической ситуации
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на санкции, которыми сейчас угрожает ей Запад.
"У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, и значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в числе в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом", - сказал Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.
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Опубликовано: Наталья Макарова