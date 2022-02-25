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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775128650.html
У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин
У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2022
У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на санкции, которыми сейчас угрожает ей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:08
2022-02-25T18:30
россия
михаил мишустин
правительство рф
санкции
экономика
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на санкции, которыми сейчас угрожает ей Запад."У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, и значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в числе в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом", - сказал Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, санкции, экономика, в мире
18:08 25.02.2022 (обновлено: 18:30 25.02.2022)
 
У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: у России есть свои соображения о том, каким должен быть ответ на санкции

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание о текущей экономической ситуации
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание о текущей экономической ситуации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание о текущей экономической ситуации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на санкции, которыми сейчас угрожает ей Запад.
России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, и значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в числе в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом", - сказал Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:53
В Германии назвали цель санкций Евросоюза
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФСанкцииЭкономикаВ мире
 
 
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