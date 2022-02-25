https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775128650.html

У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин

У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2022

У России есть соображения насчет ответа на санкции, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на санкции, которыми сейчас угрожает ей... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:08

2022-02-25T18:08

2022-02-25T18:30

россия

михаил мишустин

правительство рф

санкции

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775135372_0:231:3230:2048_1920x0_80_0_0_f665a7c472681d20e9f003fedead6993.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на санкции, которыми сейчас угрожает ей Запад."У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции. Важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, и значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в числе в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом", - сказал Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775124002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, правительство рф, санкции, экономика, в мире