https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775121966.html

Глава МИД Германии пообещала "жесткие" санкции против Путина и Лаврова

Глава МИД Германии пообещала "жесткие" санкции против Путина и Лаврова - РИА Новости, 25.02.2022

Глава МИД Германии пообещала "жесткие" санкции против Путина и Лаврова

Президент России Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров подвергнутся жестким санкциям со стороны ЕС, пообещала немецкий министр иностранных дел... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:48

2022-02-25T17:48

2022-02-25T17:48

в мире

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россия

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чернобыльская аэс

сергей лавров

анналена бербок

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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров подвергнутся жестким санкциям со стороны ЕС, пообещала немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок."Важное сегодня то, что господин Путин и господин Лавров, которые несут ответственность за это (спецоперацию России на Украине - ред), будут сейчас подвергнуты жестким санкциям со стороны ЕС", - сказала министр.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

https://ria.ru/20220225/swift-1775104197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, киев, украина, чернобыльская аэс, сергей лавров, анналена бербок, германия