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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775117020.html
ЕС подготовит санкции против финансовых институтов России, заявили в Париже
ЕС подготовит санкции против финансовых институтов России, заявили в Париже - РИА Новости, 25.02.2022
ЕС подготовит санкции против финансовых институтов России, заявили в Париже
Евросоюз принял решение подготовить новые санкции против российских финансовых институтов, заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:36
2022-02-25T17:53
в мире
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
сша
германия
сбербанк россии
аэрофлот
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз принял решение подготовить новые санкции против российских финансовых институтов, заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."ЕС принял решение принять губительные санкции против российских финансовых институтов, мы подготовили по итогам коммюнике, которое вскоре будет обнародовано. Мы должны также понимать, что эти санкции затронут экономики европейских стран, особенно тех, кто активно ведет торговые обмены с Россией, в особенности в сфере энергетики", - сказал Ле Мэр по итогам неформальной встречи министров финансов стран ЕС в Париже.По его словам, это цена, которую страны ЕС готовы заплатить за свои ценности, в том числе уважение права и свободу.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Тем не менее, западные страны в ответ раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей. Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775121966.html
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775106117.html
россия
сша
германия
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Дарья Буймова
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в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, сша, германия, сбербанк россии, аэрофлот, втб, северный поток — 2
17:36 25.02.2022 (обновлено: 17:53 25.02.2022)
 
ЕС подготовит санкции против финансовых институтов России, заявили в Париже

В Минфине Франции заявили, что ЕС подготовит санкции против финансовых институтов России

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз принял решение подготовить новые санкции против российских финансовых институтов, заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"ЕС принял решение принять губительные санкции против российских финансовых институтов, мы подготовили по итогам коммюнике, которое вскоре будет обнародовано. Мы должны также понимать, что эти санкции затронут экономики европейских стран, особенно тех, кто активно ведет торговые обмены с Россией, в особенности в сфере энергетики", - сказал Ле Мэр по итогам неформальной встречи министров финансов стран ЕС в Париже.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:48
Глава МИД Германии пообещала "жесткие" санкции против Путина и Лаврова
По его словам, это цена, которую страны ЕС готовы заплатить за свои ценности, в том числе уважение права и свободу.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.
Тем не менее, западные страны в ответ раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей. Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:58
Евросоюз согласовал "самый жесткий в истории" пакет санкций против России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияСШАГерманияСбербанк РоссииАэрофлотВТБСеверный поток — 2
 
 
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