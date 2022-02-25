https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775117020.html

ЕС подготовит санкции против финансовых институтов России, заявили в Париже

ЕС подготовит санкции против финансовых институтов России, заявили в Париже - РИА Новости, 25.02.2022

ЕС подготовит санкции против финансовых институтов России, заявили в Париже

Евросоюз принял решение подготовить новые санкции против российских финансовых институтов, заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:36

2022-02-25T17:36

2022-02-25T17:53

в мире

санкции в отношении россии

владимир путин

россия

сша

германия

сбербанк россии

аэрофлот

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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз принял решение подготовить новые санкции против российских финансовых институтов, заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."ЕС принял решение принять губительные санкции против российских финансовых институтов, мы подготовили по итогам коммюнике, которое вскоре будет обнародовано. Мы должны также понимать, что эти санкции затронут экономики европейских стран, особенно тех, кто активно ведет торговые обмены с Россией, в особенности в сфере энергетики", - сказал Ле Мэр по итогам неформальной встречи министров финансов стран ЕС в Париже.По его словам, это цена, которую страны ЕС готовы заплатить за свои ценности, в том числе уважение права и свободу.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура.Тем не менее, западные страны в ответ раскрутили новый виток санкционной спирали, созданной еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей. Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775121966.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775106117.html

россия

сша

германия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, сша, германия, сбербанк россии, аэрофлот, втб, северный поток — 2