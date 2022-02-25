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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775111374.html
Швейцария запретила финотношения с 363 людьми из санкционного списка ЕС
Швейцария запретила финотношения с 363 людьми из санкционного списка ЕС - РИА Новости, 25.02.2022
Швейцария запретила финотношения с 363 людьми из санкционного списка ЕС
Швейцария вводит запрет на финансовые отношения с 363 физическими и 4 юридическими лицами из санкционного списка ЕС, введенного против России за начало военной... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:18
2022-02-25T17:18
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
россия
украина
донбасс
швейцария
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ЖЕНЕВА 25 фев – РИА Новости. Швейцария вводит запрет на финансовые отношения с 363 физическими и 4 юридическими лицами из санкционного списка ЕС, введенного против России за начало военной операции по демилитаризации Украины, говорится в заявлении Федерального департамента по экономическом делам, науке и образованию, опубликованном в пятницу."Приложение 3 (Запрет на новые деловые отношения) расширяется в соответствии с рядом решений, принятых ЕС. Это сделано для того, чтобы предотвратить обход через территорию Швейцарии целевых санкций, принятых ЕС 21 и 23 февраля. Финансовым посредникам в Швейцарии теперь запрещено вступать в новые деловые отношения с 363 новыми физическими и 4 юридическими лицами", - говорится в заявлении.Как отмечается, при наличии существующих деловых отношений с данными лицами, компаниями или организациями, финансовые посредники обязаны немедленно сообщить о них в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).Власти также изучают дальнейшие шаги по ужесточению ограничительных мер в соответствии с другими санкциями, которые ЕС ввел против России 23 февраля.Швейцария по статусу нейтральной страны не вводит свои собственные санкции против России в связи с операцией на Украине. Однако Конфедерация заявила о том, что "примет как есть" тот пакет ограничений, который был принят Евросоюзом в отношении Москвы. Это будет сделано в рамках политики Берна по предотвращению обхода санкций ЕС через территорию нейтральной Швейцарии. Власти при этом подчеркивают, что данные меры не являются санкциями, однако ограничения фактически полностью повторяют те, что принял ЕС.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775108388.html
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санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, россия, украина, донбасс, швейцария
17:18 25.02.2022
 
Швейцария запретила финотношения с 363 людьми из санкционного списка ЕС

Швейцария запретила финотношения с 363 людьми из санкционного списка ЕС против России

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии
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ЖЕНЕВА 25 фев – РИА Новости. Швейцария вводит запрет на финансовые отношения с 363 физическими и 4 юридическими лицами из санкционного списка ЕС, введенного против России за начало военной операции по демилитаризации Украины, говорится в заявлении Федерального департамента по экономическом делам, науке и образованию, опубликованном в пятницу.
"Приложение 3 (Запрет на новые деловые отношения) расширяется в соответствии с рядом решений, принятых ЕС. Это сделано для того, чтобы предотвратить обход через территорию Швейцарии целевых санкций, принятых ЕС 21 и 23 февраля. Финансовым посредникам в Швейцарии теперь запрещено вступать в новые деловые отношения с 363 новыми физическими и 4 юридическими лицами", - говорится в заявлении.
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Как отмечается, при наличии существующих деловых отношений с данными лицами, компаниями или организациями, финансовые посредники обязаны немедленно сообщить о них в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).
Власти также изучают дальнейшие шаги по ужесточению ограничительных мер в соответствии с другими санкциями, которые ЕС ввел против России 23 февраля.
Швейцария по статусу нейтральной страны не вводит свои собственные санкции против России в связи с операцией на Украине. Однако Конфедерация заявила о том, что "примет как есть" тот пакет ограничений, который был принят Евросоюзом в отношении Москвы. Это будет сделано в рамках политики Берна по предотвращению обхода санкций ЕС через территорию нейтральной Швейцарии. Власти при этом подчеркивают, что данные меры не являются санкциями, однако ограничения фактически полностью повторяют те, что принял ЕС.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассШвейцария
 
 
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