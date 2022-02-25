Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова
Министр финансов Германии Линднер выступил за персональные санкции против Путина и Лаврова
Президент России Владимир Путин
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже выступил за персональные санкции против российских президента и главы МИД Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщает агентство DPA со ссылкой на участников переговоров.
По данным агентства, такая мера необходима с точки зрения Германии, поскольку президент РФ и глава МИД несут "личную ответственность за нарушающую международное право наступательную войну".
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Маркова