https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775091951.html

Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова

Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова - РИА Новости, 25.02.2022

Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже выступил за персональные санкции против российских президента и главы МИД... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:14

2022-02-25T16:14

2022-02-25T16:14

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже выступил за персональные санкции против российских президента и главы МИД Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщает агентство DPA со ссылкой на участников переговоров.По данным агентства, такая мера необходима с точки зрения Германии, поскольку президент РФ и глава МИД несут "личную ответственность за нарушающую международное право наступательную войну".Министр также заявил коллегам, что Берлин считает "допустимым" отключение России от межбанковской системы SWIFT, если страны ЕС придут к единому мнению, что таким образом можно оказать дополнительное давление на Россию.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775083103.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775027402.html

украина

берлин (город)

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, берлин (город), россия, сергей лавров, германия