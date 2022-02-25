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Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова
Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова - РИА Новости, 25.02.2022
Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже выступил за персональные санкции против российских президента и главы МИД... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:14
2022-02-25T16:14
в мире
владимир путин
украина
берлин (город)
россия
сергей лавров
германия
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже выступил за персональные санкции против российских президента и главы МИД Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщает агентство DPA со ссылкой на участников переговоров.По данным агентства, такая мера необходима с точки зрения Германии, поскольку президент РФ и глава МИД несут "личную ответственность за нарушающую международное право наступательную войну".Министр также заявил коллегам, что Берлин считает "допустимым" отключение России от межбанковской системы SWIFT, если страны ЕС придут к единому мнению, что таким образом можно оказать дополнительное давление на Россию.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775083103.html
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берлин (город)
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в мире, владимир путин, украина, берлин (город), россия, сергей лавров, германия
16:14 25.02.2022
 
Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова

Министр финансов Германии Линднер выступил за персональные санкции против Путина и Лаврова

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на внеочередном саммите глав МИД ЕС в Париже выступил за персональные санкции против российских президента и главы МИД Владимира Путина и Сергея Лаврова, сообщает агентство DPA со ссылкой на участников переговоров.
По данным агентства, такая мера необходима с точки зрения Германии, поскольку президент РФ и глава МИД несут "личную ответственность за нарушающую международное право наступательную войну".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:51
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Министр также заявил коллегам, что Берлин считает "допустимым" отключение России от межбанковской системы SWIFT, если страны ЕС придут к единому мнению, что таким образом можно оказать дополнительное давление на Россию.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреВладимир ПутинУкраинаБерлин (город)РоссияСергей ЛавровГермания
 
 
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