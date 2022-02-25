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https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775083103.html
Кадыров назвал санкции "байденовскими баснями"
Кадыров назвал санкции "байденовскими баснями" - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров назвал санкции "байденовскими баснями"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции, которые вводят в отношении России из-за спецоперации по демилитаризации Украины, "байденовскими баснями" и добавил,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:51
2022-02-25T15:51
джо байден
украина
сша
россия
аэрофлот
втб
северный поток — 2
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции, которые вводят в отношении России из-за спецоперации по демилитаризации Украины, "байденовскими баснями" и добавил, что ему под санкциями жить комфортно.Президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли"."Даже если введут санкции, они через месяц должны будут отменять их, так как без России экономика не может существовать, в частности, в Европе... У нас есть другие партнёры. Это бесполезно, басни байденовские. Я живу под всеми санкциями, живу комфортно, никаких помех нет", - сказал Кадыров журналистам.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Британия закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти ведут работу над ответными санкциями, однако детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775014327.html
https://ria.ru/20220225/banki-1774996903.html
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джо байден, украина, сша, россия, аэрофлот, втб, северный поток — 2, владимир путин, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
15:51 25.02.2022
 
Кадыров назвал санкции "байденовскими баснями"

Глава Чечни Кадыров назвал санкции "байденовскими баснями", с которыми ему комфортно жить

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции, которые вводят в отношении России из-за спецоперации по демилитаризации Украины, "байденовскими баснями" и добавил, что ему под санкциями жить комфортно.
Президент США Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической индустрии, в частности, по возможности создавать корабли. По его словам, санкции США и союзников ограничат импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%, что окажет существенное негативное влияние на "возможность модернизации российской военной отрасли".
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"Даже если введут санкции, они через месяц должны будут отменять их, так как без России экономика не может существовать, в частности, в Европе... У нас есть другие партнёры. Это бесполезно, басни байденовские. Я живу под всеми санкциями, живу комфортно, никаких помех нет", - сказал Кадыров журналистам.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
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Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Британия закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.
Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти ведут работу над ответными санкциями, однако детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Джо БайденУкраинаСШАРоссияАэрофлотВТБСеверный поток — 2Владимир ПутинВ миреРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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