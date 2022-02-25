https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775027981.html
В Кремле пообещали ответные меры на новые западные санкции против России
В Кремле пообещали ответные меры на новые западные санкции против России - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле пообещали ответные меры на новые западные санкции против России
Ответные меры России на новые западные санкции последуют, принцип взаимности будет действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:24
2022-02-25T13:24
2022-02-25T13:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ответные меры России на новые западные санкции последуют, принцип взаимности будет действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Разумеется, ответные меры последуют. В такой взаимности здесь будет, конечно же, действовать. Насколько они будут симметричны или асимметричны - это будет зависеть от того анализа, еще рестрикции эти все предстоит проанализировать. Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет - наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов", - заявил Песков, отвечая на вопрос про ответные меры на западные санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:24 25.02.2022 (обновлено: 13:49 25.02.2022)
В Кремле пообещали ответные меры на новые западные санкции против России
Пресс-секретарь Песков пообещал ответные меры на новые западные санкции против России