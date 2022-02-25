https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775027981.html

В Кремле пообещали ответные меры на новые западные санкции против России

В Кремле пообещали ответные меры на новые западные санкции против России - РИА Новости, 25.02.2022

В Кремле пообещали ответные меры на новые западные санкции против России

Ответные меры России на новые западные санкции последуют, принцип взаимности будет действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:24

2022-02-25T13:24

2022-02-25T13:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ответные меры России на новые западные санкции последуют, принцип взаимности будет действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Разумеется, ответные меры последуют. В такой взаимности здесь будет, конечно же, действовать. Насколько они будут симметричны или асимметричны - это будет зависеть от того анализа, еще рестрикции эти все предстоит проанализировать. Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет - наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов", - заявил Песков, отвечая на вопрос про ответные меры на западные санкции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774989797.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр