https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775024298.html

ЕС готов принять новый пакет санкций против депутатов Госдумы, заявил Драги

ЕС готов принять новый пакет санкций против депутатов Госдумы, заявил Драги - РИА Новости, 25.02.2022

ЕС готов принять новый пакет санкций против депутатов Госдумы, заявил Драги

Евросоюз в рамках санкций против России, принятых в связи с обострением кризиса на Украине, готов принять второй пакет ограничительных мер в отношении депутатов РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:13

2022-02-25T13:13

2022-02-25T13:58

санкции в отношении россии

обострение ситуации в днр и лнр

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РИМ, 25 фев – РИА Новости. Евросоюз в рамках санкций против России, принятых в связи с обострением кризиса на Украине, готов принять второй пакет ограничительных мер в отношении депутатов Госдумы РФ, которые еще не находятся под санкциями, сообщил в пятницу в Палате депутатов национального парламента премьер-министр Италии Марио Драги."Мы предусматриваем также второй "пакет", который включит в себя членов Думы, еще не находящихся под санкциями", - заявил он, разъясняя депутатам решения, принятые в четверг на заседании Европейского совета.Драги подчеркнул, что лидеры ЕС "одобрили очень строгие и решительные меры, которые готовились в течение нескольких недель". По его словам, соответствующие законодательные акты обсуждаются в настоящее время в Брюсселе, и по этой причине он не может предоставить по данному вопросу исчерпывающую информацию."Они (акты) будут доработаны и приняты очень быстро. Во вторник я вернусь к этой теме", - сказал итальянский премьер.Драги отметил, что санкции ЕС включают в себя финансовые меры, направленные против российских банков, санкции в области энергетики, транспорта, высоких технологий, а также приостановление действия соглашений об упрощении визового режима для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов.Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами оказались почти четыреста фигурантов. Это депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости республик. Кроме того, в список дополнительно включены 26 физлиц и организаций, включая представителей СМИ, политиков, военных руководителей. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775005831.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774943036.html

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Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, украина, марио драги, евросоюз