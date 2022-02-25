Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775024298.html
ЕС готов принять новый пакет санкций против депутатов Госдумы, заявил Драги
ЕС готов принять новый пакет санкций против депутатов Госдумы, заявил Драги - РИА Новости, 25.02.2022
ЕС готов принять новый пакет санкций против депутатов Госдумы, заявил Драги
Евросоюз в рамках санкций против России, принятых в связи с обострением кризиса на Украине, готов принять второй пакет ограничительных мер в отношении депутатов РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:13
2022-02-25T13:58
санкции в отношении россии
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772939499_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_8a04dbc33c7f657801fd5882f36c505b.jpg
РИМ, 25 фев – РИА Новости. Евросоюз в рамках санкций против России, принятых в связи с обострением кризиса на Украине, готов принять второй пакет ограничительных мер в отношении депутатов Госдумы РФ, которые еще не находятся под санкциями, сообщил в пятницу в Палате депутатов национального парламента премьер-министр Италии Марио Драги."Мы предусматриваем также второй "пакет", который включит в себя членов Думы, еще не находящихся под санкциями", - заявил он, разъясняя депутатам решения, принятые в четверг на заседании Европейского совета.Драги подчеркнул, что лидеры ЕС "одобрили очень строгие и решительные меры, которые готовились в течение нескольких недель". По его словам, соответствующие законодательные акты обсуждаются в настоящее время в Брюсселе, и по этой причине он не может предоставить по данному вопросу исчерпывающую информацию."Они (акты) будут доработаны и приняты очень быстро. Во вторник я вернусь к этой теме", - сказал итальянский премьер.Драги отметил, что санкции ЕС включают в себя финансовые меры, направленные против российских банков, санкции в области энергетики, транспорта, высоких технологий, а также приостановление действия соглашений об упрощении визового режима для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов.Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами оказались почти четыреста фигурантов. Это депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости республик. Кроме того, в список дополнительно включены 26 физлиц и организаций, включая представителей СМИ, политиков, военных руководителей. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775005831.html
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774943036.html
https://ria.ru/20220225/swift-1775007632.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772939499_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_f41477cbc3974a07ffce7a7611666e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, украина, марио драги, евросоюз
13:13 25.02.2022 (обновлено: 13:58 25.02.2022)
 
ЕС готов принять новый пакет санкций против депутатов Госдумы, заявил Драги

Драги: ЕС готов принять второй пакет санкций против депутатов ГД, не попавших в первый

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание в Государственной думы РФ
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание в Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
РИМ, 25 фев – РИА Новости. Евросоюз в рамках санкций против России, принятых в связи с обострением кризиса на Украине, готов принять второй пакет ограничительных мер в отношении депутатов Госдумы РФ, которые еще не находятся под санкциями, сообщил в пятницу в Палате депутатов национального парламента премьер-министр Италии Марио Драги.
"Мы предусматриваем также второй "пакет", который включит в себя членов Думы, еще не находящихся под санкциями", - заявил он, разъясняя депутатам решения, принятые в четверг на заседании Европейского совета.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:21
Матвиенко заявила о подготовленном пакете ответных санкций против Запада
Драги подчеркнул, что лидеры ЕС "одобрили очень строгие и решительные меры, которые готовились в течение нескольких недель". По его словам, соответствующие законодательные акты обсуждаются в настоящее время в Брюсселе, и по этой причине он не может предоставить по данному вопросу исчерпывающую информацию.
"Они (акты) будут доработаны и приняты очень быстро. Во вторник я вернусь к этой теме", - сказал итальянский премьер.
Драги отметил, что санкции ЕС включают в себя финансовые меры, направленные против российских банков, санкции в области энергетики, транспорта, высоких технологий, а также приостановление действия соглашений об упрощении визового режима для обладателей российских дипломатических и служебных паспортов.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 07:08
Эксперт заявил, что санкции против России неприятны, но не критичны
Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами оказались почти четыреста фигурантов. Это депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости республик. Кроме того, в список дополнительно включены 26 физлиц и организаций, включая представителей СМИ, политиков, военных руководителей. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:26
В Госдуме оценили риски отключения России от SWIFT
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияГосдума РФУкраинаМарио ДрагиЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала