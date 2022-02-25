Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775012037.html
УБРиР заявил, что санкции Канады не повлияют на деятельность банка
УБРиР заявил, что санкции Канады не повлияют на деятельность банка - РИА Новости, 25.02.2022
УБРиР заявил, что санкции Канады не повлияют на деятельность банка
Санкции, введенные Канадой, не окажут влияния на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), заявили РИА Новости в банке. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:34
2022-02-25T12:34
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
россия
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29541/39/295413961_0:0:2849:1604_1920x0_80_0_0_1bbdd179a0c59d70628b40e93f76bb1e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Санкции, введенные Канадой, не окажут влияния на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), заявили РИА Новости в банке."Данные санкции не окажут влияния на деятельность банка. Банк работает в обычном режиме. Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет. Введенные санкции распространяются только на операции, касающиеся жителей Канады, при этом среди клиентов УБРиР их нет", - сказали в банке.Там добавили, что все платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн: в интернет-банке и мобильном приложении. Все операции по картам проходят как обычно, клиенты могут совершать покупки, переводы и пополнять счет карты, снимать и вносить наличные. Все валютные операции доступны в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке.Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
https://ria.ru/20220225/ustoychivost-1774929948.html
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774998048.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29541/39/295413961_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_62fab77677de7ae3b020d183a74bf2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, россия, украина, санкции в отношении россии
12:34 25.02.2022
 
УБРиР заявил, что санкции Канады не повлияют на деятельность банка

Уральский банк реконструкции и развития заявил, что санкции не повлияют на его работу

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУральский банк реконструкции и развития
Уральский банк реконструкции и развития - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уральский банк реконструкции и развития. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Санкции, введенные Канадой, не окажут влияния на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), заявили РИА Новости в банке.
"Данные санкции не окажут влияния на деятельность банка. Банк работает в обычном режиме. Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет. Введенные санкции распространяются только на операции, касающиеся жителей Канады, при этом среди клиентов УБРиР их нет", - сказали в банке.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 01:29
ЦБ: попавшие под санкции российские банки имеют высокий запас устойчивости
Там добавили, что все платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн: в интернет-банке и мобильном приложении. Все операции по картам проходят как обычно, клиенты могут совершать покупки, переводы и пополнять счет карты, снимать и вносить наличные. Все валютные операции доступны в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке.
Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Паоло Джентилони - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Еврокомиссар назвал возможными новые санкции против России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала