https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775012037.html

УБРиР заявил, что санкции Канады не повлияют на деятельность банка

УБРиР заявил, что санкции Канады не повлияют на деятельность банка - РИА Новости, 25.02.2022

УБРиР заявил, что санкции Канады не повлияют на деятельность банка

Санкции, введенные Канадой, не окажут влияния на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), заявили РИА Новости в банке. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:34

2022-02-25T12:34

2022-02-25T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

госдума рф

россия

украина

санкции в отношении россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Санкции, введенные Канадой, не окажут влияния на деятельность Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), заявили РИА Новости в банке."Данные санкции не окажут влияния на деятельность банка. Банк работает в обычном режиме. Никаких взаимоотношений банк с Канадой не имеет. Введенные санкции распространяются только на операции, касающиеся жителей Канады, при этом среди клиентов УБРиР их нет", - сказали в банке.Там добавили, что все платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн: в интернет-банке и мобильном приложении. Все операции по картам проходят как обычно, клиенты могут совершать покупки, переводы и пополнять счет карты, снимать и вносить наличные. Все валютные операции доступны в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке.Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

https://ria.ru/20220225/ustoychivost-1774929948.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774998048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, россия, украина, санкции в отношении россии