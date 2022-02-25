https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774990672.html

В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику Евросоюза

В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику Евросоюза - РИА Новости, 25.02.2022

В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику Евросоюза

Влияние новых санкций Евросоюза в отношении России на экономику ЕС ограниченное, однако существуют риски в сфере энергетики, заявил еврокомиссар Паоло... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:29

2022-02-25T11:29

2022-02-25T11:49

санкции

экономика

санкции в отношении россии

в мире

россия

украина

донбасс

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Влияние новых санкций Евросоюза в отношении России на экономику ЕС ограниченное, однако существуют риски в сфере энергетики, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони журналистам в Париже перед заседанием совета министров экономики и финансов стран ЕС, прямую трансляцию вели службы Еврокомиссии."Сейчас момент для того, чтобы оценить, какое влияние у нас может быть. Конечно, влияние с одной стороны ограниченное, потому что наши торговые отношения с Россией не такие важные. Но с другой стороны, мы знаем, что вопрос энергетики будет важным, как риск в нашем экономическом прогнозе", - сказал еврокомиссар, отвевающий за экономические вопросы.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774992547.html

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Владимир Лаврентьев

санкции, экономика, санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, донбасс, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин