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В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику Евросоюза
В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику Евросоюза - РИА Новости, 25.02.2022
В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику Евросоюза
Влияние новых санкций Евросоюза в отношении России на экономику ЕС ограниченное, однако существуют риски в сфере энергетики, заявил еврокомиссар Паоло... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:29
2022-02-25T11:49
санкции
экономика
санкции в отношении россии
в мире
россия
украина
донбасс
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Влияние новых санкций Евросоюза в отношении России на экономику ЕС ограниченное, однако существуют риски в сфере энергетики, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони журналистам в Париже перед заседанием совета министров экономики и финансов стран ЕС, прямую трансляцию вели службы Еврокомиссии."Сейчас момент для того, чтобы оценить, какое влияние у нас может быть. Конечно, влияние с одной стороны ограниченное, потому что наши торговые отношения с Россией не такие важные. Но с другой стороны, мы знаем, что вопрос энергетики будет важным, как риск в нашем экономическом прогнозе", - сказал еврокомиссар, отвевающий за экономические вопросы.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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санкции, экономика, санкции в отношении россии, в мире, россия, украина, донбасс, еврокомиссия, евросоюз, владимир путин
11:29 25.02.2022 (обновлено: 11:49 25.02.2022)
 
В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику Евросоюза

Еврокомиссар Джентилони: существуют риски в сфере энергетики из-за санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Влияние новых санкций Евросоюза в отношении России на экономику ЕС ограниченное, однако существуют риски в сфере энергетики, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони журналистам в Париже перед заседанием совета министров экономики и финансов стран ЕС, прямую трансляцию вели службы Еврокомиссии.
"Сейчас момент для того, чтобы оценить, какое влияние у нас может быть. Конечно, влияние с одной стороны ограниченное, потому что наши торговые отношения с Россией не такие важные. Но с другой стороны, мы знаем, что вопрос энергетики будет важным, как риск в нашем экономическом прогнозе", - сказал еврокомиссар, отвевающий за экономические вопросы.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
СанкцииЭкономикаСанкции в отношении РоссииВ миреРоссияУкраинаДонбассЕврокомиссияЕвросоюзВладимир Путин
 
 
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