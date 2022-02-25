https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774966967.html

Российский посол в Японии раскритиковал поведение Запада

Российский посол в Японии раскритиковал поведение Запада - РИА Новости, 25.02.2022

Российский посол в Японии раскритиковал поведение Запада

Поведение западных стран и США, готовых наказывать санкциями любые страны, имеющие отличную от их позицию, является чрезвычайно опасным для мирового порядка,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:12

2022-02-25T10:12

2022-02-25T10:24

владимир путин

сша

россия

украина

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признание днр и лнр в россии

токио

югославия

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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Поведение западных стран и США, готовых наказывать санкциями любые страны, имеющие отличную от их позицию, является чрезвычайно опасным для мирового порядка, заявил в ходе пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио посол России в Японии Михаил Галузин."Проблема в том, что западные страны с США во главе уверены в своей исключительности, в своем превосходстве, в возможности наказывать тех, кто не согласен с их политикой, кто независимо преследует свои национальные интересы. И это проблема не только для России, это проблема для всего международного сообщества", - подчеркнул дипломат.Галузин также отметил, что "такое поведение, как попытки наказать санкциями тех, кто осмелился проводить независимую политику, которая необязательно будет совпадать с интересами Запада, является безответственным и очень опасным для мирового порядка, основанного на Уставе ООН".Посол напомнил журналистам, что НАТО, в свою очередь, "как никакая другая организация имеет очень длинный список агрессивных действий против суверенных государств"."Посмотрите на то, что НАТО сделало в бывшей Югославии в 1999 году. Это вообще-то была очень крупная война в Европе, которая привела к силовому изменению статуса-кво. И никто ни в НАТО, ни на европейском континенте в то время не высказался против подобной агрессии, проводимой очевидно в нарушение международного права и Устава ООН", - сказал Галузин.Ранее в пятницу премьер Японии заявил, что Токио усиливает санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине. В частности, они подразумевают замораживание капиталов, запрет на выдачу виз частным лицам и организациям, замораживание активов финансовых организаций России. Также, по его словам, вводятся санкции в отношении экспорта организациям, связанным с военной отраслью, экспорта товаров из списка, собранного на основании международных соглашений, полупроводников и других товаров универсального назначения. До этого, 23 февраля, в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Кисида объявил о запрете на выдачу виз представителям этих республик, на экспортно-импортные операции и на размещение нового суверенного долга и операций с ним в Японии.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774948149.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774952318.html

сша

россия

украина

токио

югославия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сша, россия, украина, оон, признание днр и лнр в россии, токио, югославия, нато