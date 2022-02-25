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Сенатор Джабаров заявил, что в Лондоне живут по календарю XIX-го века
Сенатор Джабаров заявил, что в Лондоне живут по календарю XIX-го века - РИА Новости, 25.02.2022
Сенатор Джабаров заявил, что в Лондоне живут по календарю XIX-го века
В Лондоне до сих пор считают себя великой Британской империей, заявляя об экономическом давлении на Россию, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:30
2022-02-25T08:30
лондон
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. В Лондоне до сих пор считают себя великой Британской империей, заявляя об экономическом давлении на Россию, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."МИД Великобритании заявил, что не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена. Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX-го века, во времена великой Британской империи", - написал сенатор в своем Telegram-канале."Очнитесь господа: на улице XXI-й век", - отметил он.По словам Джабарова, как не вспомнить гениального русского баснописца И.А.Крылова: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!".
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Дарья Буймова
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лондон, россия, великобритания, в мире
08:30 25.02.2022
 
Сенатор Джабаров заявил, что в Лондоне живут по календарю XIX-го века

Сенатор Джабаров, комментируя санкции, заявил, что Лондон считает себя Британской империей

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. В Лондоне до сих пор считают себя великой Британской империей, заявляя об экономическом давлении на Россию, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"МИД Великобритании заявил, что не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена. Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX-го века, во времена великой Британской империи", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
"Очнитесь господа: на улице XXI-й век", - отметил он.
По словам Джабарова, как не вспомнить гениального русского баснописца И.А.Крылова: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!".
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
07:08
Эксперт заявил, что санкции против России неприятны, но не критичны
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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