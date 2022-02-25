https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774947632.html

Сенатор Джабаров заявил, что в Лондоне живут по календарю XIX-го века

Сенатор Джабаров заявил, что в Лондоне живут по календарю XIX-го века - РИА Новости, 25.02.2022

Сенатор Джабаров заявил, что в Лондоне живут по календарю XIX-го века

В Лондоне до сих пор считают себя великой Британской империей, заявляя об экономическом давлении на Россию, заявил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:30

2022-02-25T08:30

2022-02-25T08:30

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. В Лондоне до сих пор считают себя великой Британской империей, заявляя об экономическом давлении на Россию, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."МИД Великобритании заявил, что не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена. Похоже, в Лондоне живут по календарю XIX-го века, во времена великой Британской империи", - написал сенатор в своем Telegram-канале."Очнитесь господа: на улице XXI-й век", - отметил он.По словам Джабарова, как не вспомнить гениального русского баснописца И.А.Крылова: "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лондон, россия, великобритания, в мире