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Россию исключили из Совета Европы, заявил глава МИД Италии
Россию исключили из Совета Европы, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 25.02.2022
Россию исключили из Совета Европы, заявил глава МИД Италии
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:49
2022-02-25T19:38
совет европы
в мире
владимир путин
москва
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации.Он отметил, что они руководствовались статьей 8 устава СЕ."Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права", — заявил министр, которого цитирует агентство askanews.Согласно примененной статье, право на представительство любого члена Совета Европы, грубо нарушающего положения статьи о признании принципа верховенства права, может быть приостановлено, и комитет министров может предложить ему выйти из состава Совета.В сообщении Совета Европы при этом говорится, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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совет европы, в мире, владимир путин, москва, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика
18:49 25.02.2022 (обновлено: 19:38 25.02.2022)
 
Россию исключили из Совета Европы, заявил глава МИД Италии

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации.
Он отметил, что они руководствовались статьей 8 устава СЕ.
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"Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права", — заявил министр, которого цитирует агентство askanews.
Согласно примененной статье, право на представительство любого члена Совета Европы, грубо нарушающего положения статьи о признании принципа верховенства права, может быть приостановлено, и комитет министров может предложить ему выйти из состава Совета.
В сообщении Совета Европы при этом говорится, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Совет ЕвропыВ миреВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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