https://ria.ru/20220225/rossiya-1775141700.html

Россию исключили из Совета Европы, заявил глава МИД Италии

Россию исключили из Совета Европы, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 25.02.2022

Россию исключили из Совета Европы, заявил глава МИД Италии

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:49

2022-02-25T18:49

2022-02-25T19:38

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владимир путин

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации.Он отметил, что они руководствовались статьей 8 устава СЕ."Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права", — заявил министр, которого цитирует агентство askanews.Согласно примененной статье, право на представительство любого члена Совета Европы, грубо нарушающего положения статьи о признании принципа верховенства права, может быть приостановлено, и комитет министров может предложить ему выйти из состава Совета.В сообщении Совета Европы при этом говорится, что права России в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/es-1775125536.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html

москва

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет европы, в мире, владимир путин, москва, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика