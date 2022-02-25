https://ria.ru/20220225/roskosmos-1774689359.html

Государственная корпорация "Роскосмос"

Государственная корпорация "Роскосмос" - РИА Новости, 25.02.2022

Государственная корпорация "Роскосмос"

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:26

2022-02-25T00:26

2022-02-25T00:26

справки

роскосмос

россия

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Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Она ведет свою историю от подписанного 25 февраля 1992 года указа президента Российской Федерации об учреждении Российского космического агентства при правительстве РФ. Оно пришло на смену Министерства общего машиностроения, курировавшего ракетно-космическую промышленность СССР. 30 сентября 1992 года Российское космическое агентство при правительстве РФ было реорганизовано в Российское космическое агентство (РКА), которое в 1999 году преобразовали в Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос). 9 марта 2004 года на основании указа президента РФ путем преобразования из Российского авиационно-космического агентства было организовано Федеральное космическое агентство (ФКА, Роскосмос). ФКА обеспечивало реализацию государственной политики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, в рамках международного сотрудничества участвовало в совместных космических проектах и программах, выполнении Федеральной космической программы России, а также в проведении ракетно-космической промышленностью работ в целях обеспечения обороны и безопасности РФ. В структуре отрасли находилось более 200 крупных предприятий и научно-исследовательских центров, в том числе космодром Плесецк. Роскосмос занимался также общей координацией работ, проводимых на космодроме Байконур в Казахстане, участвовал в создании нового космодрома Восточный, совместно с министерством обороны РФ осуществлял размещение государственного заказа на разработку, производство и поставку космической техники двойного назначения и объектов космической инфраструктуры, осуществлял запуски космических аппаратов и др. 2 декабря 2013 года, в связи с назревшей необходимостью реформы ракетно-космической отрасли, президентом РФ был подписан указ о создании Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) на базе ОАО "НИИ космического приборостроения". Предполагалось, что в ОРКК войдут все предприятия отрасли, а в Роскосмосе останутся отраслевые научные институты и организации наземной инфраструктуры. В марте 2014 года ОРКК была выделена из федерального космического агентства. В мае 2015 года правительством было принято решение создать новую государственную корпорацию, на которую ляжет задача вывода российской космонавтики из кризиса. 13 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".Корпорация была наделена функцией уполномоченного органа управления в сфере космической деятельности от имени России. 28 декабря 2015 года Федеральное космическое агентство упразднили. Указом президента РФ от 12 мая 2016 года был определен перечень организаций госкорпорации "Роскосмос", акции которых подлежали передаче госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации. Таким образом, госкорпорация "Роскосмос" стала правопреемником Министерства общего машиностроения СССР, Российского космического агентства, Российского авиационно-космического агентства и Федерального космического агентства. В состав Госкорпорации "Роскосмос" входят 75 организаций. Ее генеральным директором с 2018 года является Дмитрий Рогозин. Сегодня Госкорпорация "Роскосмос" обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В функции государственной корпорации также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере и создание условий для использования результатов космической деятельности в социально-экономическом развитии России. В 2021 году Роскосмос обеспечил проведение 25 пусков ракет космического назначения: 14 – с космодрома Байконур, пять – с Восточного, пять – с Плесецка, один – из Гвианского космического центра. Было выведено на орбиты 340 космических аппаратов. По программе Международной космической станции (МКС) в 2021 году были отправлены три пилотируемых корабля "Союз МС", а также три грузовых корабля "Прогресс МС".Среди них – полеты в рамках научно-просветительского проекта "Вызов" и с участием двух туристов из Японии. Этим пуском Роскосмос возобновил туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва. По российской программе исследований в 2021 году выполнено более 1200 сеансов в рамках 56 различных экспериментов. Кроме того, были осуществлены запуски и стыковки с МКС многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", завершившие строительство российского сегмента станции. По состоянию на 1 января 2022 года орбитальная группировка социально-экономического, научного и двойного назначения России насчитывает 102 аппарата: 25 "Глонассов", 25 аппаратов дистанционного зондирования Земли (12 по Федеральной космической программе и 13 малых космических аппаратов), 42 аппарата связи, вещания и ретрансляции, два научных аппарата и восемь модулей МКС. Продолжается строительство космодрома Восточный. Первая очередь – стартовый комплекс для ракет "Союз" готов и эксплуатируется. В 2018 году на Восточном началось строительство стартового комплекса для "Ангары", которое планируется завершить в 2022 году. Роскосмос совместно с правительством Москвы ведет строительство комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева по поручению президента РФ, озвученного им во время ежегодного послания Федеральному собранию в феврале 2019 года. Создание НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности – центральный офис и ситуационный центр госкорпорации "Роскосмос", отраслевые институты и предприятия, в настоящее время разбросанные по всей Москве. Кроме того, в состав НКЦ войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, роскосмос, россия