https://ria.ru/20220225/rosaviatsiya-1774942383.html

Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"

Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота" - РИА Новости, 25.02.2022

Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"

Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T06:53

2022-02-25T06:53

2022-02-25T08:55

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций против "Аэрофлота" Москва может применить зеркальные меры.В четверг премьер Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что из-за ситуации на Украине Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Соединенном Королевстве, а также вводит санкции против некоторых предприятий российского ВПК.В Росавиации отметили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, а также два рейса по маршруту Лондон — Москва.В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Российский лидер призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/aeroflot-1774692798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, великобритания