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Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"
Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота" - РИА Новости, 25.02.2022
Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"
Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:53
2022-02-25T08:55
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций против "Аэрофлота" Москва может применить зеркальные меры.В четверг премьер Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что из-за ситуации на Украине Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Соединенном Королевстве, а также вводит санкции против некоторых предприятий российского ВПК.В Росавиации отметили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, а также два рейса по маршруту Лондон — Москва.В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Российский лидер призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
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в мире, россия, великобритания
06:53 25.02.2022 (обновлено: 08:55 25.02.2022)
 
Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота"

Росавиация: Россия сохраняет право зеркального ответа на санкции против "Аэрофлота"

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций против "Аэрофлота" Москва может применить зеркальные меры.
В четверг премьер Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что из-за ситуации на Украине Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Соединенном Королевстве, а также вводит санкции против некоторых предприятий российского ВПК.

"В авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", — говорится в сообщении российской стороны.

В Росавиации отметили, что только 25 февраля британские авиакомпании должны выполнить в воздушном пространстве России 70 транзитных рейсов, а также два рейса по маршруту Лондон — Москва.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
00:26
Авиакомпания "Аэрофлот"
В четверг утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Российский лидер призвал служащих ВСУ сложить оружие: они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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