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В ДНР заявили о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ

В ДНР заявили о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ

Мирный житель получил осколочное ранение в результате обстрела поселка Александровка в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил глава... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:23

2022-02-25T14:23

2022-02-25T14:32

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель получил осколочное ранение в результате обстрела поселка Александровка в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Украинские каратели продолжают обстреливать город из систем залпового огня. В результате обстрела Александровки осколочное ранение в ногу получил мирный житель - мужчина в возрасте 65 лет", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Пострадавший доставлен в больницу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика