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В ДНР заявили о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ
В ДНР заявили о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ
Мирный житель получил осколочное ранение в результате обстрела поселка Александровка в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил глава... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:23
2022-02-25T14:23
2022-02-25T14:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель получил осколочное ранение в результате обстрела поселка Александровка в Донецкой народной республике украинскими войсками, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."Украинские каратели продолжают обстреливать город из систем залпового огня. В результате обстрела Александровки осколочное ранение в ногу получил мирный житель - мужчина в возрасте 65 лет", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Пострадавший доставлен в больницу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
14:23 25.02.2022 (обновлено: 14:32 25.02.2022)
В ДНР заявили о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ
Глава Донецка Кулемзин заявил о ранении мужчины при обстреле Александровки со стороны ВСУ