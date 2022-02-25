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Ульяновская область частично отменяет QR-коды

Ульяновская область частично отменяет QR-коды - РИА Новости, 25.02.2022

Ульяновская область частично отменяет QR-коды

Ульяновская область с 28 февраля частично отменяет QR-коды, в частности, они будут не нужны для посещения салонов красоты, фитнес-центров, музеев и библиотек,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:18

2022-02-25T15:18

2022-02-25T15:18

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ульяновская область

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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Ульяновская область с 28 февраля частично отменяет QR-коды, в частности, они будут не нужны для посещения салонов красоты, фитнес-центров, музеев и библиотек, сообщил губернатор Алексей Русских."Поэтапно смягчаем антиковидные ограничения в Ульяновской области. С 28 февраля частично отменяем QR-коды. QR-коды будут не нужны в салонах красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, бассейнах, фитнес-центрах", - написал Русских в своем Instagram. Он добавил, что также отменяется проверка QR-кодов при заселении в гостиницы и хостелы, при посещении музеев и библиотек. Кроме того, будет открыт свободный доступ в торговые центры в будние дни с 8.00 (7.00 мск) до 18.00 (17.00 мск).Русских также сообщил, что с 28 февраля возобновляется работа фуд-кортов при условии размещения людей из расчета 4 квадратных метра на человека. Детские игровые комнаты будут работать с заполняемостью не более 50%, снимаются ограничения на посещение аквапарка детьми до 10 лет.По словам губернатора, с 28 февраля школы и средние специальные учебные заведения региона возвращаются к очной форме обучения. Соответствующие рекомендации даны и руководителям вузов. Без ограничений будут проходить занятия детей по программам допобразования, в спортивных и культурно-досуговых организациях.При этом, отметил Русских, для организаций, предоставляющих услуги, сохраняются требования по бесконтактной термометрии посетителей, соблюдению социальной дистанции, контролю использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук.В Ульяновской области с ноября прошлого года вход в государственные и муниципальные учреждения культуры, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг, заведения общепита и торговые центры осуществлялся по QR-кодам.

https://ria.ru/20220224/qr-kod-1774686066.html

https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774218454.html

ульяновская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ульяновская область, здоровье - общество, алексей русских, коронавирус covid-19, коронавирус в россии