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Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде
Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде - РИА Новости, 25.02.2022
Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде
Паспорта российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:41
2022-02-25T18:09
политика
россия
евросоюз
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ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Паспорта российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер.По его словам, въезд в ЕС обладателям таких паспортов будет разрешен только после прохождения дополнительной проверки.
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политика, россия, евросоюз
17:41 25.02.2022 (обновлено: 18:09 25.02.2022)
 
Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде

Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Вену с Дунайской телебашни
Вид на Вену с Дунайской телебашни - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Паспорта российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Все дипломатические и служебные паспорта представителей Российской Федерации будет подлежать проверке на визу", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.
По его словам, въезд в ЕС обладателям таких паспортов будет разрешен только после прохождения дополнительной проверки.
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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