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Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде

Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде - РИА Новости, 25.02.2022

Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде

Паспорта российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:41

2022-02-25T17:41

2022-02-25T18:09

политика

россия

евросоюз

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ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Паспорта российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер.По его словам, въезд в ЕС обладателям таких паспортов будет разрешен только после прохождения дополнительной проверки.

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, евросоюз