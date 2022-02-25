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Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде
Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде - РИА Новости, 25.02.2022
Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде
Паспорта российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:41
2022-02-25T17:41
2022-02-25T18:09
политика
россия
евросоюз
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ВЕНА, 25 фев - РИА Новости. Паспорта российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз, заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер.По его словам, въезд в ЕС обладателям таких паспортов будет разрешен только после прохождения дополнительной проверки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, евросоюз
17:41 25.02.2022 (обновлено: 18:09 25.02.2022)
Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде
Канцлер Австрии: российских дипломатов будут проверять на визу при въезде в Евросоюз