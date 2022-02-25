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Мишустин заявил о важности сохранить стабильность промышленности
Мишустин заявил о важности сохранить стабильность промышленности - РИА Новости, 25.02.2022
Мишустин заявил о важности сохранить стабильность промышленности
Очень важно сейчас сохранить стабильность промышленного производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:17
2022-02-25T18:35
михаил мишустин
россия
промышленность
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Очень важно сейчас сохранить стабильность промышленного производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Очень важно сейчас сохранить стабильность промышленного производства везде и во всех отраслях. Предприятия демонстрируют неплохие показатели. необходимо, конечно, продолжать развитие и модернизацию производства всей продукции", - сказал Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.
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михаил мишустин, россия, промышленность, общество
18:17 25.02.2022 (обновлено: 18:35 25.02.2022)
 
Мишустин заявил о важности сохранить стабильность промышленности

Премьер Мишустин заявил о важности сохранить стабильность промышленного производства

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание о текущей экономической ситуации
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание о текущей экономической ситуации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание о текущей экономической ситуации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Очень важно сейчас сохранить стабильность промышленного производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Очень важно сейчас сохранить стабильность промышленного производства везде и во всех отраслях. Предприятия демонстрируют неплохие показатели. необходимо, конечно, продолжать развитие и модернизацию производства всей продукции", - сказал Мишустин на совещании о текущей экономической ситуации.
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Михаил МишустинРоссияПромышленностьОбщество
 
 
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