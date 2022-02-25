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У России есть серьезный запас прочности, заявили в ЦБ
У России есть серьезный запас прочности, заявили в ЦБ - РИА Новости, 25.02.2022
У России есть серьезный запас прочности, заявили в ЦБ
В России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности, который обеспечен золотовалютными резервами и макропруденциальными буферами... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:23
2022-02-25T18:23
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности, который обеспечен золотовалютными резервами и макропруденциальными буферами банков, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на совещании о текущей экономической ситуации."Вы знаете, что Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка, и данные меры дают свой результат. Сегодня мы приняли решение разрешить банкам использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам. Мы будем все эти ресурсы использовать своевременно и рационально", - также отметил он.
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Игорь Тоноян
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:23 25.02.2022
 
У России есть серьезный запас прочности, заявили в ЦБ

ЦБ рассказал о серьезном запасе прочности российской финансовой системы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности, который обеспечен золотовалютными резервами и макропруденциальными буферами банков, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на совещании о текущей экономической ситуации.
"У нас серьезный запас прочности с сточки зрения финансовой стабильности - это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", - сказал он.
"Вы знаете, что Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка, и данные меры дают свой результат. Сегодня мы приняли решение разрешить банкам использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам. Мы будем все эти ресурсы использовать своевременно и рационально", - также отметил он.
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:06
Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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