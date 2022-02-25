У России есть серьезный запас прочности, заявили в ЦБ
ЦБ рассказал о серьезном запасе прочности российской финансовой системы
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности, который обеспечен золотовалютными резервами и макропруденциальными буферами банков, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на совещании о текущей экономической ситуации.
"У нас серьезный запас прочности с сточки зрения финансовой стабильности - это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", - сказал он.
"Вы знаете, что Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка, и данные меры дают свой результат. Сегодня мы приняли решение разрешить банкам использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам. Мы будем все эти ресурсы использовать своевременно и рационально", - также отметил он.
Опубликовано: Игорь Тоноян