https://ria.ru/20220225/prochnost-1775133639.html

У России есть серьезный запас прочности, заявили в ЦБ

У России есть серьезный запас прочности, заявили в ЦБ - РИА Новости, 25.02.2022

У России есть серьезный запас прочности, заявили в ЦБ

В России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности, который обеспечен золотовалютными резервами и макропруденциальными буферами... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:23

2022-02-25T18:23

2022-02-25T18:23

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности, который обеспечен золотовалютными резервами и макропруденциальными буферами банков, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на совещании о текущей экономической ситуации."Вы знаете, что Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка, и данные меры дают свой результат. Сегодня мы приняли решение разрешить банкам использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам. Мы будем все эти ресурсы использовать своевременно и рационально", - также отметил он.

https://ria.ru/20220225/ekonomika-1775022107.html

россия

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)