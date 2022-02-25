https://ria.ru/20220225/privetstvie-1775056602.html

В Сеть попало видео, как российскую бронетехнику приветствуют под Харьковом

В Сеть попало видео, как российскую бронетехнику приветствуют под Харьковом - РИА Новости, 25.02.2022

В Сеть попало видео, как российскую бронетехнику приветствуют под Харьковом

В социальной сети "ВКонтакте" опубликованы кадры с передвижениями российской бронетехники, предположительно, под Харьковом, автор видео приветствует прибытие... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:33

2022-02-25T14:33

2022-02-25T14:57

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В социальной сети "ВКонтакте" опубликованы кадры с передвижениями российской бронетехники, предположительно, под Харьковом, автор видео приветствует прибытие россиян."Удачи, пацаны… мы русские!" - кричит оператор.По грунтовой дороге проезжают бронетранспортеры (БТР-82А), на одном из них видна пусковая установка "Корнет" и развевается российский флаг, и грузовики, также на камеру попал самоходный миномет "Нона-СВК" с советским флагом.Подпись к ролику гласит, что он был снят под Харьковом.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, харьков, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр