В Крыму учредили новую памятную дату
В Крыму учредили День защитника республики
Девушка в защитной маске в Бахчисарае
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Новую памятную дату учредили в Крыму - День защитника республики, она будет отмечаться 26 февраля, сообщила пресс-служба парламента республики.
"Учреждена новая памятная дата - 26 февраля - День защитника Республики Крым", - говорится в сообщении.
Решение принято на сессии крымского парламента в пятницу.
По словам главы парламента Владимира Константинова, указанная дата имеет для республики важное общественно-политическое значение, поскольку именно в этот день 8 лет назад на митинг около здания Верховного совета Крыма собрались радикально настроенные сторонники новых украинских властей и прароссийски настроенные участники, требующие выхода Крыма из состава Украины.
"Запланированное на этот день заседание Верховного совета автономии, на котором ожидалось принятие решений о защите русского языка и об углублении самостоятельности региона, оказалось сорванным сторонниками "Меджлиса" (признана экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"). В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести. Именно этот день по праву можно назвать Днем защитника Республики Крым", - сказал Константинов.
Опубликовано: Влада Копылова