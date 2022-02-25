https://ria.ru/20220225/prazdnik-1775070454.html

В Крыму учредили новую памятную дату

В Крыму учредили новую памятную дату - РИА Новости, 25.02.2022

В Крыму учредили новую памятную дату

Новую памятную дату учредили в Крыму - День защитника республики, она будет отмечаться 26 февраля, сообщила пресс-служба парламента республики. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:16

2022-02-25T15:16

2022-02-25T15:16

республика крым

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Новую памятную дату учредили в Крыму - День защитника республики, она будет отмечаться 26 февраля, сообщила пресс-служба парламента республики."Учреждена новая памятная дата - 26 февраля - День защитника Республики Крым", - говорится в сообщении.Решение принято на сессии крымского парламента в пятницу.По словам главы парламента Владимира Константинова, указанная дата имеет для республики важное общественно-политическое значение, поскольку именно в этот день 8 лет назад на митинг около здания Верховного совета Крыма собрались радикально настроенные сторонники новых украинских властей и прароссийски настроенные участники, требующие выхода Крыма из состава Украины."Запланированное на этот день заседание Верховного совета автономии, на котором ожидалось принятие решений о защите русского языка и об углублении самостоятельности региона, оказалось сорванным сторонниками "Меджлиса" (признана экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"). В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести. Именно этот день по праву можно назвать Днем защитника Республики Крым", - сказал Константинов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, общество, россия