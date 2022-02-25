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В Крыму учредили новую памятную дату
В Крыму учредили новую памятную дату - РИА Новости, 25.02.2022
В Крыму учредили новую памятную дату
Новую памятную дату учредили в Крыму - День защитника республики, она будет отмечаться 26 февраля, сообщила пресс-служба парламента республики. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:16
2022-02-25T15:16
республика крым
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Новую памятную дату учредили в Крыму - День защитника республики, она будет отмечаться 26 февраля, сообщила пресс-служба парламента республики."Учреждена новая памятная дата - 26 февраля - День защитника Республики Крым", - говорится в сообщении.Решение принято на сессии крымского парламента в пятницу.По словам главы парламента Владимира Константинова, указанная дата имеет для республики важное общественно-политическое значение, поскольку именно в этот день 8 лет назад на митинг около здания Верховного совета Крыма собрались радикально настроенные сторонники новых украинских властей и прароссийски настроенные участники, требующие выхода Крыма из состава Украины."Запланированное на этот день заседание Верховного совета автономии, на котором ожидалось принятие решений о защите русского языка и об углублении самостоятельности региона, оказалось сорванным сторонниками "Меджлиса" (признана экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"). В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести. Именно этот день по праву можно назвать Днем защитника Республики Крым", - сказал Константинов.
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республика крым, общество, россия
15:16 25.02.2022
 
В Крыму учредили новую памятную дату

В Крыму учредили День защитника республики

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в Бахчисарае
Девушка в защитной маске в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске в Бахчисарае
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Новую памятную дату учредили в Крыму - День защитника республики, она будет отмечаться 26 февраля, сообщила пресс-служба парламента республики.
"Учреждена новая памятная дата - 26 февраля - День защитника Республики Крым", - говорится в сообщении.
Решение принято на сессии крымского парламента в пятницу.
По словам главы парламента Владимира Константинова, указанная дата имеет для республики важное общественно-политическое значение, поскольку именно в этот день 8 лет назад на митинг около здания Верховного совета Крыма собрались радикально настроенные сторонники новых украинских властей и прароссийски настроенные участники, требующие выхода Крыма из состава Украины.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:03
Подача днепровской воды в Крым начнется в пятницу, заявил Константинов
"Запланированное на этот день заседание Верховного совета автономии, на котором ожидалось принятие решений о защите русского языка и об углублении самостоятельности региона, оказалось сорванным сторонниками "Меджлиса" (признана экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"). В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести. Именно этот день по праву можно назвать Днем защитника Республики Крым", - сказал Константинов.
Опубликовано: Влада Копылова
 
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