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У России выверенная позиция по гарантиям безопасности, заявил Песков
У России выверенная позиция по гарантиям безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2022
У России выверенная позиция по гарантиям безопасности, заявил Песков
Ожидания России от Украины о нейтральном статусе, отказе в размещении оружия и демилитаризации остаются в прежнем виде, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:24
2022-02-25T17:07
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ожидания России от Украины о нейтральном статусе, отказе в размещении оружия и демилитаризации остаются в прежнем виде, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Россия, в частности, в предложениях по гарантиям безопасности требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года."Они остаются в прежнем виде, они достаточно четко сформулированы. Россия не имеет обыкновения как бабочка менять позиции, наши позиции последовательны, хорошо понятны, аргументированы и сформулированы", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, остаются ли ожидания России в прежнем виде или будут изменены.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774554932.html
https://ria.ru/20220222/bezopasnost-1774332970.html
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Варвара Скокшина
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в мире, россия, дмитрий песков
13:24 25.02.2022 (обновлено: 17:07 25.02.2022)
 
У России выверенная позиция по гарантиям безопасности, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: у России выверенная позиция по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ожидания России от Украины о нейтральном статусе, отказе в размещении оружия и демилитаризации остаются в прежнем виде, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Россия, в частности, в предложениях по гарантиям безопасности требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
"Они остаются в прежнем виде, они достаточно четко сформулированы. Россия не имеет обыкновения как бабочка менять позиции, наши позиции последовательны, хорошо понятны, аргументированы и сформулированы", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, остаются ли ожидания России в прежнем виде или будут изменены.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 16:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, заявил Зеленский
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 13:52
Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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