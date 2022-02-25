https://ria.ru/20220225/pozitsiya-1775028378.html

У России выверенная позиция по гарантиям безопасности, заявил Песков

У России выверенная позиция по гарантиям безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 25.02.2022

У России выверенная позиция по гарантиям безопасности, заявил Песков

Ожидания России от Украины о нейтральном статусе, отказе в размещении оружия и демилитаризации остаются в прежнем виде, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:24

2022-02-25T13:24

2022-02-25T17:07

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ожидания России от Украины о нейтральном статусе, отказе в размещении оружия и демилитаризации остаются в прежнем виде, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Россия, в частности, в предложениях по гарантиям безопасности требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года."Они остаются в прежнем виде, они достаточно четко сформулированы. Россия не имеет обыкновения как бабочка менять позиции, наши позиции последовательны, хорошо понятны, аргументированы и сформулированы", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов, остаются ли ожидания России в прежнем виде или будут изменены.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774554932.html

https://ria.ru/20220222/bezopasnost-1774332970.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, дмитрий песков