https://ria.ru/20220225/pozhar-1775014973.html

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 25.02.2022

В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, отмечается в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:43

2022-02-25T12:43

2022-02-25T13:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, отмечается в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."В 12:00 в Кировском районе г. Донецка в результате обстрела ВФУ произошло возгорание нефтебазы, расположенной по адресу: ул. Нефтяная, 1", — отметили в ведомстве.По данным представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв, при обстреле поврежден трубопровод. На место отправились служащие МЧС. Им удалось локализовать возгорание.Жителей города призывают не выходить из дома без крайней надобности и переместиться в укрытие, если возникнет необходимость.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире