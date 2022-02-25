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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/pozhar-1775014973.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 25.02.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, отмечается в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:43
2022-02-25T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, отмечается в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."В 12:00 в Кировском районе г. Донецка в результате обстрела ВФУ произошло возгорание нефтебазы, расположенной по адресу: ул. Нефтяная, 1", — отметили в ведомстве.По данным представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв, при обстреле поврежден трубопровод. На место отправились служащие МЧС. Им удалось локализовать возгорание.Жителей города призывают не выходить из дома без крайней надобности и переместиться в укрытие, если возникнет необходимость.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Кирилл Волков
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в мире
12:43 25.02.2022 (обновлено: 13:10 25.02.2022)
 
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелась нефтебаза

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы в Кировском районе Донецка
Автомобиль пожарной службы в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль пожарной службы в Кировском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, отмечается в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"В 12:00 в Кировском районе г. Донецка в результате обстрела ВФУ произошло возгорание нефтебазы, расположенной по адресу: ул. Нефтяная, 1", — отметили в ведомстве.
Здание школы в Горловке после обстрела. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
По данным представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв, при обстреле поврежден трубопровод. На место отправились служащие МЧС. Им удалось локализовать возгорание.
Жителей города призывают не выходить из дома без крайней надобности и переместиться в укрытие, если возникнет необходимость.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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