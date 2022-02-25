https://ria.ru/20220225/pozhar-1775014973.html
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 25.02.2022
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, отмечается в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:43
2022-02-25T12:43
2022-02-25T13:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. В Донецке при обстреле со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, отмечается в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."В 12:00 в Кировском районе г. Донецка в результате обстрела ВФУ произошло возгорание нефтебазы, расположенной по адресу: ул. Нефтяная, 1", — отметили в ведомстве.По данным представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв, при обстреле поврежден трубопровод. На место отправились служащие МЧС. Им удалось локализовать возгорание.Жителей города призывают не выходить из дома без крайней надобности и переместиться в укрытие, если возникнет необходимость.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
12:43 25.02.2022 (обновлено: 13:10 25.02.2022)
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск загорелась нефтебаза
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости.
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ загорелась нефтебаза, отмечается в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"В 12:00 в Кировском районе г. Донецка в результате обстрела ВФУ произошло возгорание нефтебазы, расположенной по адресу: ул. Нефтяная, 1", — отметили в ведомстве.
По данным представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв, при обстреле поврежден трубопровод. На место отправились служащие МЧС. Им удалось локализовать возгорание.
Жителей города призывают не выходить из дома без крайней надобности и переместиться в укрытие, если возникнет необходимость.
Накануне президент России Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков