https://ria.ru/20220225/poroshenko-1775099153.html

Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова

Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова - РИА Новости, 25.02.2022

Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова

Экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про расположенный в Киеве батальон, записаться в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:34

2022-02-25T16:34

2022-02-25T17:15

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про расположенный в Киеве батальон, записаться в который выстроилась очередь из желающих, но оружия не хватает."Просто моя помощь тут. Это Калашников... У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня", - рассказал Порошенко.Журналистами CNN он поведал, что его "батальон территориальной обороны" находится в Киеве в 2-3 километрах от места боевых действий. Желающих записаться в батальон много, "выстроилась очередь", заявил Порошенко и посетовал, что "оружия всем не хватит".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные блокировали Киев с запада, полностью блокировали Чернигов. По данным ведомства, украинские подразделения в боевых действиях в основном не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов, а российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220220/javelin-1773948243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петр порошенко, владимир путин, россия, чернигов, киев