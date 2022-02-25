16:34 25.02.2022 (обновлено: 17:15 25.02.2022)
Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова
Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова, заявил, что "это его помощь"
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про расположенный в Киеве батальон, записаться в который выстроилась очередь из желающих, но оружия не хватает.
"Просто моя помощь тут. Это Калашников... У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня", - рассказал Порошенко.
Журналистами CNN он поведал, что его "батальон территориальной обороны" находится в Киеве в 2-3 километрах от места боевых действий. Желающих записаться в батальон много, "выстроилась очередь", заявил Порошенко и посетовал, что "оружия всем не хватит".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные блокировали Киев с запада, полностью блокировали Чернигов. По данным ведомства, украинские подразделения в боевых действиях в основном не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов, а российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.
Опубликовано: Дарья Буймова