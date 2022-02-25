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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/poroshenko-1775099153.html
Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова
Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова - РИА Новости, 25.02.2022
Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова
Экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про расположенный в Киеве батальон, записаться в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:34
2022-02-25T17:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петр порошенко
владимир путин
россия
чернигов
киев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про расположенный в Киеве батальон, записаться в который выстроилась очередь из желающих, но оружия не хватает."Просто моя помощь тут. Это Калашников... У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня", - рассказал Порошенко.Журналистами CNN он поведал, что его "батальон территориальной обороны" находится в Киеве в 2-3 километрах от места боевых действий. Желающих записаться в батальон много, "выстроилась очередь", заявил Порошенко и посетовал, что "оружия всем не хватит".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные блокировали Киев с запада, полностью блокировали Чернигов. По данным ведомства, украинские подразделения в боевых действиях в основном не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов, а российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, петр порошенко, владимир путин, россия, чернигов, киев
16:34 25.02.2022 (обновлено: 17:15 25.02.2022)
 
Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова

Порошенко появился в эфире CNN с автоматом Калашникова, заявил, что "это его помощь"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко появился в эфире телеканала CNN с автоматом Калашникова и рассказал про расположенный в Киеве батальон, записаться в который выстроилась очередь из желающих, но оружия не хватает.
"Просто моя помощь тут. Это Калашников... У нас нет артиллерии, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортера, этот процесс мы запустили пару дней назад, но мы сделали это за два дня", - рассказал Порошенко.
Журналистами CNN он поведал, что его "батальон территориальной обороны" находится в Киеве в 2-3 километрах от места боевых действий. Желающих записаться в батальон много, "выстроилась очередь", заявил Порошенко и посетовал, что "оружия всем не хватит".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что российские военные блокировали Киев с запада, полностью блокировали Чернигов. По данным ведомства, украинские подразделения в боевых действиях в основном не участвуют, ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских националистов, а российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 19:28В мире
Порошенко признался в угрозах Донбассу оружием, которого не было
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПетр ПорошенкоВладимир ПутинРоссияЧерниговКиев
 
 
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