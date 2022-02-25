https://ria.ru/20220225/pomosch-1775077698.html
ФЕОР усилит благотворительность в связи с событиями на Украине
ФЕОР усилит благотворительность в связи с событиями на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
ФЕОР усилит благотворительность в связи с событиями на Украине
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода объявил, что еврейская община усилит благотворительные программы в связи с военной... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:35
2022-02-25T15:35
2022-02-25T15:38
религия
владимир путин
россия
ссср
украина
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода объявил, что еврейская община усилит благотворительные программы в связи с военной операцией в отношении Украины, а также призвал общины евреев с особой силой молиться за предотвращение новых жертв и за скорейшее восстановление мира."Еврейские общины бывшего СССР никогда не знали, что такое разделение и границы. Мы всегда ощущали себя единой общиной и в данный момент мы чувствуем это еще острее. В такое время главной задачей религиозных организаций становятся гуманитарная помощь и духовная поддержка нуждающихся. В связи с этим еврейская община усиливает благотворительные программы и готова поддержать все благие общественные инициативы. Мы также обязаны с особой силой молиться за предотвращение новых жертв и за скорейшее возвращение равновесия в международных отношениях. Во всех еврейских общинах в эти дни звучат молитвы о мире", - говорится в предоставленном РИА Новости пресс-службой организации обращении раввина к общинам.В еврейской традиции, напомнил он, состояние мира является краеугольным камнем общества, основой благополучия, жизни и здоровья людей, и есть особые молитвы за мир. "Мир даже в высших мирах требует определенных усилий. Бог наградил каждого человека свободой выбора, и в нашей ответственности также, по примеру Всевышнего, приложить усилия к сохранению мира. И это достижимо, только если каждый со своей стороны будет нацелен на мир, будет в первую очередь думать о безопасности людей. Мы видим, что разрозненности и конфликтам можно противопоставить только одно - сплоченность и объединение, основанное на уважении к ближним и их правам", - добавил глава ФЕОР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В Минобороны РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/patriarkh-1774854503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, ссср, украина, федерация еврейских общин россии
15:35 25.02.2022 (обновлено: 15:38 25.02.2022)
ФЕОР усилит благотворительность в связи с событиями на Украине
Президент ФЕОР раввин Александр Борода объявил, что община усилит программы помощи
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода объявил, что еврейская община усилит благотворительные программы в связи с военной операцией в отношении Украины, а также призвал общины евреев с особой силой молиться за предотвращение новых жертв и за скорейшее восстановление мира.
"Еврейские общины бывшего СССР никогда не знали, что такое разделение и границы. Мы всегда ощущали себя единой общиной и в данный момент мы чувствуем это еще острее. В такое время главной задачей религиозных организаций становятся гуманитарная помощь и духовная поддержка нуждающихся. В связи с этим еврейская община усиливает благотворительные программы и готова поддержать все благие общественные инициативы. Мы также обязаны с особой силой молиться за предотвращение новых жертв и за скорейшее возвращение равновесия в международных отношениях. Во всех еврейских общинах в эти дни звучат молитвы о мире", - говорится в предоставленном РИА Новости пресс-службой организации обращении раввина к общинам.
В еврейской традиции, напомнил он, состояние мира является краеугольным камнем общества, основой благополучия, жизни и здоровья людей, и есть особые молитвы за мир. "Мир даже в высших мирах требует определенных усилий. Бог наградил каждого человека свободой выбора, и в нашей ответственности также, по примеру Всевышнего, приложить усилия к сохранению мира. И это достижимо, только если каждый со своей стороны будет нацелен на мир, будет в первую очередь думать о безопасности людей. Мы видим, что разрозненности и конфликтам можно противопоставить только одно - сплоченность и объединение, основанное на уважении к ближним и их правам", - добавил глава ФЕОР.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
В Минобороны РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.