https://ria.ru/20220225/pomosch-1775077698.html

ФЕОР усилит благотворительность в связи с событиями на Украине

ФЕОР усилит благотворительность в связи с событиями на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

ФЕОР усилит благотворительность в связи с событиями на Украине

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода объявил, что еврейская община усилит благотворительные программы в связи с военной... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:35

2022-02-25T15:35

2022-02-25T15:38

религия

владимир путин

россия

ссср

украина

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода объявил, что еврейская община усилит благотворительные программы в связи с военной операцией в отношении Украины, а также призвал общины евреев с особой силой молиться за предотвращение новых жертв и за скорейшее восстановление мира."Еврейские общины бывшего СССР никогда не знали, что такое разделение и границы. Мы всегда ощущали себя единой общиной и в данный момент мы чувствуем это еще острее. В такое время главной задачей религиозных организаций становятся гуманитарная помощь и духовная поддержка нуждающихся. В связи с этим еврейская община усиливает благотворительные программы и готова поддержать все благие общественные инициативы. Мы также обязаны с особой силой молиться за предотвращение новых жертв и за скорейшее возвращение равновесия в международных отношениях. Во всех еврейских общинах в эти дни звучат молитвы о мире", - говорится в предоставленном РИА Новости пресс-службой организации обращении раввина к общинам.В еврейской традиции, напомнил он, состояние мира является краеугольным камнем общества, основой благополучия, жизни и здоровья людей, и есть особые молитвы за мир. "Мир даже в высших мирах требует определенных усилий. Бог наградил каждого человека свободой выбора, и в нашей ответственности также, по примеру Всевышнего, приложить усилия к сохранению мира. И это достижимо, только если каждый со своей стороны будет нацелен на мир, будет в первую очередь думать о безопасности людей. Мы видим, что разрозненности и конфликтам можно противопоставить только одно - сплоченность и объединение, основанное на уважении к ближним и их правам", - добавил глава ФЕОР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.В Минобороны РФ подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/patriarkh-1774854503.html

https://ria.ru/20211101/messiya-1757223700.html

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Антон Скрипунов

Антон Скрипунов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антон Скрипунов

владимир путин, россия, ссср, украина, федерация еврейских общин россии