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Все районы Вологодчины включились в сбор помощи для жителей Донбасса

Все районы Вологодчины включились в сбор помощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 25.02.2022

Все районы Вологодчины включились в сбор помощи для жителей Донбасса

Не менее двух точек по приему вещей для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР открыто в каждом районе Вологодской области, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:09

2022-02-25T13:09

2022-02-25T13:09

вологодская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей луценко

вологодская область

признание днр и лнр в россии

единая россия

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ВОЛОГДА, 25 фев - РИА Новости. Не менее двух точек по приему вещей для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР открыто в каждом районе Вологодской области, сообщает пресс-служба законодательного собрания области.В пресс-службе уточнили, что адреса пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР размещены на сайтах областного парламента, реготделения партии "Единая Россия", районных и городских администраций, а также в соцсетях Луценко, депутатов ЕР и местных органов власти.Отмечается, что сбор гуманитарной помощи в Вологде начался 22 февраля. В основном жители приносили товары первой необходимости: крупы, макаронные изделия, детские книги и игрушки, канцелярию, средства гигиены. За первые два дня вологжане собрали около 100 килограммов различных вещей.

https://ria.ru/20220126/zakonoproekt-1769674517.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

вологодская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей луценко, вологодская область, признание днр и лнр в россии, единая россия