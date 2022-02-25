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Все районы Вологодчины включились в сбор помощи для жителей Донбасса
Все районы Вологодчины включились в сбор помощи для жителей Донбасса - РИА Новости, 25.02.2022
Все районы Вологодчины включились в сбор помощи для жителей Донбасса
Не менее двух точек по приему вещей для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР открыто в каждом районе Вологодской области, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:09
2022-02-25T13:09
2022-02-25T13:09
вологодская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей луценко
вологодская область
признание днр и лнр в россии
единая россия
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ВОЛОГДА, 25 фев - РИА Новости. Не менее двух точек по приему вещей для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР открыто в каждом районе Вологодской области, сообщает пресс-служба законодательного собрания области.В пресс-службе уточнили, что адреса пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР размещены на сайтах областного парламента, реготделения партии "Единая Россия", районных и городских администраций, а также в соцсетях Луценко, депутатов ЕР и местных органов власти.Отмечается, что сбор гуманитарной помощи в Вологде начался 22 февраля. В основном жители приносили товары первой необходимости: крупы, макаронные изделия, детские книги и игрушки, канцелярию, средства гигиены. За первые два дня вологжане собрали около 100 килограммов различных вещей.
https://ria.ru/20220126/zakonoproekt-1769674517.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей луценко, вологодская область, признание днр и лнр в россии, единая россия