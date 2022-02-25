https://ria.ru/20220225/polikliniki-1775059905.html
В Москве стационары и поликлиники вернутся к работе в обычном режиме
В Москве стационары и поликлиники вернутся к работе в обычном режиме - РИА Новости, 25.02.2022
В Москве стационары и поликлиники вернутся к работе в обычном режиме
Стационары и поликлиники Москвы возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:45
2022-02-25T14:45
2022-02-25T14:45
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
сергей собянин
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ef93a5ae3d57c640e7cf461ec239f862.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стационары и поликлиники Москвы возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов", - рассказал Собянин.
https://ria.ru/20220225/gospitalizatsiya-1775056311.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f06588e3edae30130007c3e682ede552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В Москве стационары и поликлиники вернутся к работе в обычном режиме
Мэр Собянин: в Москве стационары и поликлиники вернутся к работе в обычном режиме