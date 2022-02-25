https://ria.ru/20220225/polikliniki-1775059905.html

В Москве стационары и поликлиники вернутся к работе в обычном режиме

В Москве стационары и поликлиники вернутся к работе в обычном режиме - РИА Новости, 25.02.2022

В Москве стационары и поликлиники вернутся к работе в обычном режиме

Стационары и поликлиники Москвы возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:45

2022-02-25T14:45

2022-02-25T14:45

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стационары и поликлиники Москвы возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов", - рассказал Собянин.

https://ria.ru/20220225/gospitalizatsiya-1775056311.html

москва

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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