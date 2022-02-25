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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/pogibshie-1774953972.html
В ДНР заявили о двух мирных жителях, погибших от обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР заявили о двух мирных жителях, погибших от обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили о двух мирных жителях, погибших от обстрелов ВСУ за сутки
Два мирных жителя погибли и 12 получили ранения в Донецкой народной республике за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:09
2022-02-25T09:18
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
днр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 12 получили ранения в Донецкой народной республике за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки погибли два и ранено 12 мирных жителей", - говорится в сообщении.Также из-за обстрелов повреждения получили 53 жилых дома на донецком и горловском направлениях, целенаправленным атакам украинских войск подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства, уточнили в ведомстве.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774949792.html
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Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр, в мире, днр, украина, вооруженные силы украины
09:09 25.02.2022 (обновлено: 09:18 25.02.2022)
 
В ДНР заявили о двух мирных жителях, погибших от обстрелов ВСУ за сутки

ДНР: в республике за сутки погибли два мирных жителя от обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи на территории ДНР
Машины скорой помощи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Машины скорой помощи на территории ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 12 получили ранения в Донецкой народной республике за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки погибли два и ранено 12 мирных жителей", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов повреждения получили 53 жилых дома на донецком и горловском направлениях, целенаправленным атакам украинских войск подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства, уточнили в ведомстве.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
08:00
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
08:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Горловке сообщили о возобновлении обстрелов со стороны ВСУ
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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