https://ria.ru/20220225/pogibshie-1774953972.html
В ДНР заявили о двух мирных жителях, погибших от обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР заявили о двух мирных жителях, погибших от обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили о двух мирных жителях, погибших от обстрелов ВСУ за сутки
Два мирных жителя погибли и 12 получили ранения в Донецкой народной республике за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:09
2022-02-25T09:09
2022-02-25T09:18
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
днр
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774019608_0:258:3181:2047_1920x0_80_0_0_abdf4a214dffeaa6f28b55fbc5fa8bed.jpg
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 12 получили ранения в Донецкой народной республике за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки погибли два и ранено 12 мирных жителей", - говорится в сообщении.Также из-за обстрелов повреждения получили 53 жилых дома на донецком и горловском направлениях, целенаправленным атакам украинских войск подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства, уточнили в ведомстве.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774949792.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774019608_452:0:3181:2047_1920x0_80_0_0_cffe26c3ea237771a7df0df820ccf678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, днр, украина, вооруженные силы украины
09:09 25.02.2022 (обновлено: 09:18 25.02.2022)
В ДНР заявили о двух мирных жителях, погибших от обстрелов ВСУ за сутки
ДНР: в республике за сутки погибли два мирных жителя от обстрелов со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и 12 получили ранения в Донецкой народной республике за истекшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки погибли два и ранено 12 мирных жителей", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов повреждения получили 53 жилых дома на донецком и горловском направлениях, целенаправленным атакам украинских войск подверглись 29 объектов гражданской инфраструктуры и два транспортных средства, уточнили в ведомстве.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Влада Копылова