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Зеленский заявил, что за сутки погибли 137 украинцев
Зеленский заявил, что за сутки погибли 137 украинцев - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский заявил, что за сутки погибли 137 украинцев
Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что за сутки 137 украинцев погибли, более 300 пострадали. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T03:05
2022-02-25T03:05
в мире
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украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что за сутки 137 украинцев погибли, более 300 пострадали.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
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в мире, россия, украина
03:05 25.02.2022
 
Зеленский заявил, что за сутки погибли 137 украинцев

Президент Зеленский заявил о 137 погибших граждан Украины, еще 316 получили ранения

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что за сутки 137 украинцев погибли, более 300 пострадали.
"По последним данным, сегодня погибли 137 граждан (Украины), среди них 10 офицеров, получили ранения 316", - сказал Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
02:14
Псаки заявила, что США поддерживают Зеленского в контексте безопасности
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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