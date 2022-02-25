https://ria.ru/20220225/podmoskove-1774997180.html

Законопроект по квоте по трудоустройству инвалидов подготовят в Подмосковье

Законопроект по квоте по трудоустройству инвалидов подготовят в Подмосковье - РИА Новости, 25.02.2022

Законопроект по квоте по трудоустройству инвалидов подготовят в Подмосковье

Мособлдума подготовит законопроект, который позволит работодателям арендовать рабочие места в других организациях для выполнения квоты по трудоустройству... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:02

2022-02-25T12:02

2022-02-25T12:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мособлдума подготовит законопроект, который позволит работодателям арендовать рабочие места в других организациях для выполнения квоты по трудоустройству инвалидов в Подмосковье, сообщается на сайте думы.С 1 марта начинает действовать новая статья "Установление квоты для приема на работу инвалидов", включенная в Федеральный закон "О занятости населения в РФ" - теперь квота по трудоустройству инвалидов выполняется только после фактического приема на работу. Квоту нельзя будет выполнить формально, создав рабочие места только на бумаге."Эти изменения обязательно надо учесть в законе Московской области "О квотировании рабочих мест". Комитет подготовил проект закона о внесении изменений, которые предоставят работодателям возможность выполнять квоту для приема на работу инвалидов за счет заключения соглашения об аренде рабочего места в других организациях", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.Также заместитель начальника управления занятости министерства социального развития Московской области Татьяна Сокольская предложила расширение предоставления квоты выпускникам, которые ищут работу впервые, добавляется в сообщении. Сейчас к этой категории относятся граждане до 20 лет.

https://ria.ru/20220224/slepoglukhie-1774866798.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума