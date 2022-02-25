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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220225/podmoskove-1774997180.html
Законопроект по квоте по трудоустройству инвалидов подготовят в Подмосковье
Законопроект по квоте по трудоустройству инвалидов подготовят в Подмосковье - РИА Новости, 25.02.2022
Законопроект по квоте по трудоустройству инвалидов подготовят в Подмосковье
Мособлдума подготовит законопроект, который позволит работодателям арендовать рабочие места в других организациях для выполнения квоты по трудоустройству... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:02
2022-02-25T12:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мособлдума подготовит законопроект, который позволит работодателям арендовать рабочие места в других организациях для выполнения квоты по трудоустройству инвалидов в Подмосковье, сообщается на сайте думы.С 1 марта начинает действовать новая статья "Установление квоты для приема на работу инвалидов", включенная в Федеральный закон "О занятости населения в РФ" - теперь квота по трудоустройству инвалидов выполняется только после фактического приема на работу. Квоту нельзя будет выполнить формально, создав рабочие места только на бумаге."Эти изменения обязательно надо учесть в законе Московской области "О квотировании рабочих мест". Комитет подготовил проект закона о внесении изменений, которые предоставят работодателям возможность выполнять квоту для приема на работу инвалидов за счет заключения соглашения об аренде рабочего места в других организациях", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.Также заместитель начальника управления занятости министерства социального развития Московской области Татьяна Сокольская предложила расширение предоставления квоты выпускникам, которые ищут работу впервые, добавляется в сообщении. Сейчас к этой категории относятся граждане до 20 лет.
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московская область (подмосковье)
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2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), московская областная дума
12:02 25.02.2022
 

Законопроект по квоте по трудоустройству инвалидов подготовят в Подмосковье

© Depositphotos / HayDmitriyМужчина в инвалидном кресле сидит за рабочим столом
Мужчина в инвалидном кресле сидит за рабочим столом - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мособлдума подготовит законопроект, который позволит работодателям арендовать рабочие места в других организациях для выполнения квоты по трудоустройству инвалидов в Подмосковье, сообщается на сайте думы.
С 1 марта начинает действовать новая статья "Установление квоты для приема на работу инвалидов", включенная в Федеральный закон "О занятости населения в РФ" - теперь квота по трудоустройству инвалидов выполняется только после фактического приема на работу. Квоту нельзя будет выполнить формально, создав рабочие места только на бумаге.
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"Эти изменения обязательно надо учесть в законе Московской области "О квотировании рабочих мест". Комитет подготовил проект закона о внесении изменений, которые предоставят работодателям возможность выполнять квоту для приема на работу инвалидов за счет заключения соглашения об аренде рабочего места в других организациях", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева.
Также заместитель начальника управления занятости министерства социального развития Московской области Татьяна Сокольская предложила расширение предоставления квоты выпускникам, которые ищут работу впервые, добавляется в сообщении. Сейчас к этой категории относятся граждане до 20 лет.
"Мы предлагаем включить граждан от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование. Эта мера приведет к увеличению выполнения квоты, и больше работодателей смогут ее выполнить", - приводятся слова Сокольской в пресс-релизе.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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