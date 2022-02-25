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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину
"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину - РИА Новости, 25.02.2022
"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину
"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину, неполученные средства, отправленные после 21 февраля 2022 года, и комиссию можно вернуть в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:47
2022-02-25T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
молдавия
украина
почта россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину, неполученные средства, отправленные после 21 февраля 2022 года, и комиссию можно вернуть в отделениях компании, говорится в сообщении "Почты"."Почта России" временно не принимает международные денежные переводы в Украину. Неполученные денежные переводы в Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России" на основании чека и паспорта", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что международные переводы во все другие страны принимает в обычном режиме. Кроме того, в связи с временным отсутствием возможности наземной и авиадоставки в республику Молдова компания приостанавливает доставку почтовых отправлений в эту страну.В четверг компания сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, молдавия, украина, почта россии
14:47 25.02.2022 (обновлено: 15:08 25.02.2022)
 
"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину

"Почта России" не принимает денежные переводы на Украину, отправленные после 21 февраля

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница отделения "Почты России" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину, неполученные средства, отправленные после 21 февраля 2022 года, и комиссию можно вернуть в отделениях компании, говорится в сообщении "Почты".
"Почта России" временно не принимает международные денежные переводы в Украину. Неполученные денежные переводы в Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России" на основании чека и паспорта", - говорится в сообщении.
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 12:39
Переводы с Украины в Россию работают штатно, сообщили в Western Union
Компания отмечает, что международные переводы во все другие страны принимает в обычном режиме. Кроме того, в связи с временным отсутствием возможности наземной и авиадоставки в республику Молдова компания приостанавливает доставку почтовых отправлений в эту страну.
В четверг компания сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Денежные переводы - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 01:32
РБК: Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияМолдавияУкраинаПочта России
 
 
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