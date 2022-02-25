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"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину

"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину - РИА Новости, 25.02.2022

"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину

"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину, неполученные средства, отправленные после 21 февраля 2022 года, и комиссию можно вернуть в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:47

2022-02-25T14:47

2022-02-25T15:08

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину, неполученные средства, отправленные после 21 февраля 2022 года, и комиссию можно вернуть в отделениях компании, говорится в сообщении "Почты"."Почта России" временно не принимает международные денежные переводы в Украину. Неполученные денежные переводы в Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России" на основании чека и паспорта", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что международные переводы во все другие страны принимает в обычном режиме. Кроме того, в связи с временным отсутствием возможности наземной и авиадоставки в республику Молдова компания приостанавливает доставку почтовых отправлений в эту страну.В четверг компания сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, молдавия, украина, почта россии