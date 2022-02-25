14:47 25.02.2022 (обновлено: 15:08 25.02.2022)
"Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину
"Почта России" не принимает денежные переводы на Украину, отправленные после 21 февраля
Сотрудница отделения "Почты России" . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Почта России" временно не принимает денежные переводы на Украину, неполученные средства, отправленные после 21 февраля 2022 года, и комиссию можно вернуть в отделениях компании, говорится в сообщении "Почты".
"Почта России" временно не принимает международные денежные переводы в Украину. Неполученные денежные переводы в Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России" на основании чека и паспорта", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что международные переводы во все другие страны принимает в обычном режиме. Кроме того, в связи с временным отсутствием возможности наземной и авиадоставки в республику Молдова компания приостанавливает доставку почтовых отправлений в эту страну.
В четверг компания сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
7 февраля, 01:32РБК: Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России
Опубликовано: Дарья Буймова