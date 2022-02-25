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В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского
В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022
В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:19
2022-02-25T22:26
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турция
россия
украина
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского."Главное сейчас не место, а сам факт встречи. Чтобы лидеры России и Украины встретились и нашли выход из ситуации. Конечно, если такую встречу захотят провести в Турции, мы это воспримем с удовольствием, проведем её", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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турция, россия, украина, мевлют чавушоглу
22:19 25.02.2022 (обновлено: 22:26 25.02.2022)
 
В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о готовности Анкары принять встречу Путина и Зеленского

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анкара
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Главное сейчас не место, а сам факт встречи. Чтобы лидеры России и Украины встретились и нашли выход из ситуации. Конечно, если такую встречу захотят провести в Турции, мы это воспримем с удовольствием, проведем её", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Анкара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Турции пообещал выполнять конвенцию Монтре без двойных стандартов
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Распространение коронавирусаТурцияРоссияУкраинаМевлют Чавушоглу
 
 
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