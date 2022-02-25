https://ria.ru/20220225/peregovory-1775177117.html

В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского

В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022

В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:19

2022-02-25T22:19

2022-02-25T22:26

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россия

украина

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского."Главное сейчас не место, а сам факт встречи. Чтобы лидеры России и Украины встретились и нашли выход из ситуации. Конечно, если такую встречу захотят провести в Турции, мы это воспримем с удовольствием, проведем её", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

турция, россия, украина, мевлют чавушоглу