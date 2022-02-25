https://ria.ru/20220225/peregovory-1775177117.html
В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского
В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022
В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:19
2022-02-25T22:19
2022-02-25T22:26
распространение коронавируса
турция
россия
украина
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского."Главное сейчас не место, а сам факт встречи. Чтобы лидеры России и Украины встретились и нашли выход из ситуации. Конечно, если такую встречу захотят провести в Турции, мы это воспримем с удовольствием, проведем её", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/montre-1775174540.html
турция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, украина, мевлют чавушоглу
22:19 25.02.2022 (обновлено: 22:26 25.02.2022)
В Анкаре заявили о готовности принять встречу Путина и Зеленского
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о готовности Анкары принять встречу Путина и Зеленского
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
"Главное сейчас не место, а сам факт встречи. Чтобы лидеры России и Украины встретились и нашли выход из ситуации. Конечно, если такую встречу захотят провести в Турции, мы это воспримем с удовольствием, проведем её", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV
.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.