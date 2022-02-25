https://ria.ru/20220225/peregovory-1775158099.html

Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой, заявили в МИД

Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022

Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой, заявили в МИД

Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:15

2022-02-25T20:15

2022-02-25T20:15

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

в мире

владимир зеленский

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россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом в условиях российской военной операции по демилитаризации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позже Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.Западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775154195.html

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донбасс

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, донбасс, украина