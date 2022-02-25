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Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой, заявили в МИД
Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой, заявили в МИД
Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:15
2022-02-25T20:15
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
донбасс
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом в условиях российской военной операции по демилитаризации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позже Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.Западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775154195.html
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, донбасс, украина
20:15 25.02.2022
 
Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом в условиях российской военной операции по демилитаризации Украины.
"Пусть они теперь сами поймут, они хотят этих переговоров или нет. Ведь параллельно с заявлением президента Зеленского тут же выбежал, куда уж не знаю, министр Кулеба, который начал говорить о том, что Россию надо притащить в Гаагу", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
Позже Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.
Западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:50
Поклонская призвала Зеленского "подняться" над желанием удержать власть
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияДонбассУкраина
 
 
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