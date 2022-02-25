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США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2022
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова
Вашингтон не раз блокировал переговорный процесс по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:52
2022-02-25T20:29
в мире
москва
россия
вашингтон (город)
мария захарова
сша
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вашингтон не раз блокировал переговорный процесс по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь относительно того, что в Вашингтоне озабочены или с тревогой смотрят на переговорные процессы, я не знаю почему они там с тревогой смотрят на эти переговорные процессы, учитывая, что именно они в Вашингтоне эти переговорные процессы и блокируют", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Она добавила, что Вашингтон все время "нашептывал за спиной" Киеву, чтобы тот не вёл прямой диалог с Луганском и Донецком."И именно госдеп США прервал переговоры с российской стороной", - добавила она.
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в мире, москва, россия, вашингтон (город), мария захарова, сша, украина
19:52 25.02.2022 (обновлено: 20:29 25.02.2022)
 
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Вашингтон не раз прерывал переговорный процесс Москвы и Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вашингтон не раз блокировал переговорный процесс по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь относительно того, что в Вашингтоне озабочены или с тревогой смотрят на переговорные процессы, я не знаю почему они там с тревогой смотрят на эти переговорные процессы, учитывая, что именно они в Вашингтоне эти переговорные процессы и блокируют", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Она добавила, что Вашингтон все время "нашептывал за спиной" Киеву, чтобы тот не вёл прямой диалог с Луганском и Донецком.
"И именно госдеп США прервал переговоры с российской стороной", - добавила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреМоскваРоссияВашингтон (город)Мария ЗахароваСШАУкраина
 
 
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