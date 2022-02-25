https://ria.ru/20220225/peregovory-1775154371.html
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова - РИА Новости, 25.02.2022
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова
Вашингтон не раз блокировал переговорный процесс по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:52
2022-02-25T19:52
2022-02-25T20:29
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вашингтон не раз блокировал переговорный процесс по украинскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь относительно того, что в Вашингтоне озабочены или с тревогой смотрят на переговорные процессы, я не знаю почему они там с тревогой смотрят на эти переговорные процессы, учитывая, что именно они в Вашингтоне эти переговорные процессы и блокируют", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Она добавила, что Вашингтон все время "нашептывал за спиной" Киеву, чтобы тот не вёл прямой диалог с Луганском и Донецком."И именно госдеп США прервал переговоры с российской стороной", - добавила она.
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775152833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, москва, россия, вашингтон (город), мария захарова, сша, украина
19:52 25.02.2022 (обновлено: 20:29 25.02.2022)
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Вашингтон не раз прерывал переговорный процесс Москвы и Киева