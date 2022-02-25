https://ria.ru/20220225/peregovory-1775132343.html

Депутат Шуфрич заявил, что убедил Зеленского провести переговоры с Россией

Депутат Шуфрич заявил, что убедил Зеленского провести переговоры с Россией - РИА Новости, 25.02.2022

Депутат Шуфрич заявил, что убедил Зеленского провести переговоры с Россией

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что убедил Владимира Зеленского инициировать переговоры с Россией,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:17

2022-02-25T18:17

2022-02-25T18:19

политика

украина

россия

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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что убедил Владимира Зеленского инициировать переговоры с Россией, одним из пунктов которых будет возможный нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия