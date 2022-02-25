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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775086011.html
Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины
Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его о том, что Минск будет готов создать все условия для... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:59
2022-02-25T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр лукашенко
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его о том, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", - сказал Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, украина
15:59 25.02.2022
 
Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины

Лукашенко готов создать условия для безопасности на переговорах России и Украины

© REUTERS / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его о том, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", - сказал Песков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
"Трудно было позвонить?" Возможны ли новые Минские соглашения
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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