https://ria.ru/20220225/peregovory-1775086011.html

Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины

Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины - РИА Новости, 25.02.2022

Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его о том, что Минск будет готов создать все условия для... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:59

2022-02-25T15:59

2022-02-25T15:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр лукашенко

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россия

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его о том, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", - сказал Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, украина