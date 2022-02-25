https://ria.ru/20220225/peregovory-1775086011.html
Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины
Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его о том, что Минск будет готов создать все условия для... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:59
2022-02-25T15:59
2022-02-25T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
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александр лукашенко
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заверил его о том, что Минск будет готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины, а также безопасности делегаций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности, и проведения упомянутых переговоров", - сказал Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, украина
Лукашенко создаст условия для безопасности на переговорах России и Украины
Лукашенко готов создать условия для безопасности на переговорах России и Украины