https://ria.ru/20220225/peregovory-1775083712.html
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры - РИА Новости, 25.02.2022
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:53
2022-02-25T15:53
2022-02-25T18:14
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
украина
минск
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны. "Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал представитель Кремля.По его словам, Россию на таких переговорах может быть представлена на уровне министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента."Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", — добавил пресс-секретарь.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, минск
15:53 25.02.2022 (обновлено: 18:14 25.02.2022)
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Пресс-секретарь Песков: Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны.
"Изначально президент России Владимир Путин
говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР
и ДНР
, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал представитель Кремля.
По его словам, Россию на таких переговорах может быть представлена на уровне министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.
"Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", — добавил пресс-секретарь.
Накануне Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.