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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775083712.html
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры - РИА Новости, 25.02.2022
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:53
2022-02-25T18:14
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
украина
минск
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны. "Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал представитель Кремля.По его словам, Россию на таких переговорах может быть представлена на уровне министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента."Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", — добавил пресс-секретарь.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775099732.html
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донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, минск
15:53 25.02.2022 (обновлено: 18:14 25.02.2022)
 
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

Пресс-секретарь Песков: Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны.
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:36
В Киеве призвали Зеленского приложить усилия для переговоров по Украине
"Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал представитель Кремля.
По его словам, Россию на таких переговорах может быть представлена на уровне министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента.
"Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", — добавил пресс-секретарь.
Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Конашенков: Никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева
Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинск
 
 
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