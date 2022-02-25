https://ria.ru/20220225/peregovory-1775083712.html

Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры - РИА Новости, 25.02.2022

Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры

Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:53

2022-02-25T15:53

2022-02-25T18:14

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

украина

минск

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов направить делегацию в Минск на переговоры с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны. "Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", — сказал представитель Кремля.По его словам, Россию на таких переговорах может быть представлена на уровне министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента."Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который, в свою очередь, заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", — добавил пресс-секретарь.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775099732.html

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россия

украина

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, минск