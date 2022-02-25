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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775060127.html
Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной
Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной - РИА Новости, 25.02.2022
Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной
Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:46
2022-02-25T16:29
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
владимир путин
си цзиньпин
донбасс
мид кнр
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином."Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", - заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.Отмечается, что российский лидер изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ситуации с военной спецоперацией России на востоке Украины.Как уточняет МИД КНР, Путин также заявил, что США и НАТО долгое время игнорировали закономерные озабоченности России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали расширение альянса на восток.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, донбасс, мид кнр, ситуация в днр и лнр, в мире, сша, нато
14:46 25.02.2022 (обновлено: 16:29 25.02.2022)
 
Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной

Президент Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином.
"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", - заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.
Отмечается, что российский лидер изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ситуации с военной спецоперацией России на востоке Украины.
Как уточняет МИД КНР, Путин также заявил, что США и НАТО долгое время игнорировали закономерные озабоченности России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали расширение альянса на восток.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В РВИО назвали создание Зеленским "ставки ВГК" цинизмом
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВладимир ПутинСи ЦзиньпинДонбассМИД КНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреСШАНАТО
 
 
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