https://ria.ru/20220225/peregovory-1775060127.html

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной - РИА Новости, 25.02.2022

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия готова вести переговоры с Украиной

Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:46

2022-02-25T14:46

2022-02-25T16:29

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

владимир путин

си цзиньпин

донбасс

мид кнр

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином."Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", - заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.Отмечается, что российский лидер изложил китайскому коллеге историю украинского вопроса, а также проинформировал о ситуации с военной спецоперацией России на востоке Украины.Как уточняет МИД КНР, Путин также заявил, что США и НАТО долгое время игнорировали закономерные озабоченности России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали расширение альянса на восток.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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