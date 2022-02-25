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Шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего, заявил Лавров

Шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего, заявил Лавров

Шанс на переговоры по гарантиям безопасности сохранялся до последнего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:52

2022-02-25T13:52

2022-02-25T13:52

россия

сша

совет россия-нато

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

в мире

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Шанс на переговоры по гарантиям безопасности сохранялся до последнего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, совет россия-нато, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, украина, донбасс, москва