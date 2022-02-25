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Шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего, заявил Лавров
Шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего, заявил Лавров
Шанс на переговоры по гарантиям безопасности сохранялся до последнего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:52
2022-02-25T13:52
россия
сша
совет россия-нато
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
в мире
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Шанс на переговоры по гарантиям безопасности сохранялся до последнего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, сша, совет россия-нато, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, украина, донбасс, москва
13:52 25.02.2022
 
Шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что шанс на переговоры по безопасности сохранялся до последнего

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Шанс на переговоры по гарантиям безопасности сохранялся до последнего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы всегда были за переговоры. Шанс сохранялся до последнего", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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