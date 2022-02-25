https://ria.ru/20220225/peregovory-1775031541.html

Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам

Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам - РИА Новости, 25.02.2022

Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам

В Кремле обратили внимание на заявление о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируют его, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:31

2022-02-25T13:31

2022-02-25T13:31

обострение ситуации в днр и лнр

россия

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на заявление о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируют его, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это новое заявление. Мы обратили на него внимание", - сказал Песков.Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия. В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк вновь заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, в том числе о нейтральном статусе, если готова Москва.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, украина