Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775031541.html
Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам
Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам - РИА Новости, 25.02.2022
Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам
В Кремле обратили внимание на заявление о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируют его, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:31
2022-02-25T13:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771215661_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e4643fd418bd84debb6a083cdbe18edd.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на заявление о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируют его, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это новое заявление. Мы обратили на него внимание", - сказал Песков.Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия. В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк вновь заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, в том числе о нейтральном статусе, если готова Москва.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775023588.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771215661_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_976c5f7626e72470bf135894241a7df7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, украина
13:31 25.02.2022
 
Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам

Песков: в Кремле обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на заявление о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируют его, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание", - сказал Песков.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия. В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк вновь заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, в том числе о нейтральном статусе, если готова Москва.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала