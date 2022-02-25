Кремль обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам
Песков: в Кремле обратил внимание на заявление Зеленского о готовности к переговорам
Московский Кремль
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле обратили внимание на заявление о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируют его, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание", - сказал Песков.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия. В свою очередь, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк вновь заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, в том числе о нейтральном статусе, если готова Москва.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Влада Копылова