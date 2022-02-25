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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775023588.html
Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского
Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский сам упустил возможности по урегулированию, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:10
2022-02-25T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский сам упустил возможности по урегулированию, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада."Упущенные возможность президента Зеленского хорошо известны, поэтому не надо сейчас валить с больной головы на здоровую ", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир зеленский
13:10 25.02.2022 (обновлено: 13:42 25.02.2022)
 
Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского

Глава МИД Лавров: Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский сам упустил возможности по урегулированию, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую.
Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 18:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Группа украинских депутатов призвала Зеленского начать переговоры с Россией
"Упущенные возможность президента Зеленского хорошо известны, поэтому не надо сейчас валить с больной головы на здоровую ", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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