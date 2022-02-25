https://ria.ru/20220225/peregovory-1775023588.html

Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского

Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022

Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский сам упустил возможности по урегулированию, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:10

2022-02-25T13:10

2022-02-25T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский сам упустил возможности по урегулированию, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада."Упущенные возможность президента Зеленского хорошо известны, поэтому не надо сейчас валить с больной головы на здоровую ", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774842891.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир зеленский