13:10 25.02.2022 (обновлено: 13:42 25.02.2022)
Лавров возложил ответственность за провал переговоров на Зеленского
Глава МИД Лавров: Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Владимир Зеленский сам упустил возможности по урегулированию, не надо сейчас валить с больной головы на здоровую.
Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада.
"Упущенные возможность президента Зеленского хорошо известны, поэтому не надо сейчас валить с больной головы на здоровую ", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Кирилл Волков