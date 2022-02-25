https://ria.ru/20220225/pensii-1775076040.html

Путин подписал закон об индексации пенсий военным

Путин подписал закон об индексации пенсий военным - РИА Новости, 25.02.2022

Путин подписал закон об индексации пенсий военным

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:29

2022-02-25T15:29

2022-02-25T15:39

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством.Как отмечалось ранее в пояснительной записке, в бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лицам на 4%.Таким образом, устанавливается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41% (ранее – 74%), для пенсионеров-ветеранов – ежемесячная доплата в размере 4,6%.В финансово-экономическом обосновании к документу ранее указывалось, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году - 63,4 миллиарда, в 2023 году - 42,5 миллиарда и в 2024 году - 48,4 миллиарда рублей.Президент РФ Владимир Путин в конце января предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законопроект 10 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме. До этого президент подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров.

https://ria.ru/20220217/indeksatsiya-1773316340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин